Divulgação O jornalista e apresentador Erlan Bastos

O jornalista Erlan Bastos, de 29 anos, é a surpresa para “briga” eleitoral que começa a se formar em Teresina, capital do Piauí. Bastos se filiou ao Solidariedade e o partido pretende usar a popularidade do comunicador para lançá-lo como candidato a vice-prefeito da capital. Porém as coisas podem mudar.

Erlan vem sendo assediado por outros partidos, que querem lançá-lo na chapa majoritária. Ou seja, como candidato a prefeito de Teresina. O jornalista apresenta o “Programa da Tarde” na TV Meio Norte. A popularidade por lá existe desde 2018, quando comandou o “Vida de Artista”. Pesquisas internas apontam que o nome do apresentador tem grande aprovação para concorrer a qualquer cargo público na região.

Apesar disso, o comunicador descarta, no momento, a disputa por uma vaga no legislativo. Erlan cogita sair candidato a vereador pela capital piauiense. O jornalista já morou na rua, cantou latinha e hoje tem uma vida estável e de muito sucesso. Ele aposta na própria história de vida para a identificação com o eleitor.