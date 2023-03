Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

A Polícia Federal realiza a sétima fase da Operação Lesa Pátria nesta terça-feira (7). A ação tem como alvo extremistas que participaram e financiaram os atos golpistas que depredou os Três Poderes , em Brasília , no dia 8 de janeiro.

Segundo a corporação, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em Minas Gerais e no Paraná . Os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito , golpe de Estado , dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF) , 751 pessoas ainda continuam presas após se envolverem nos atos de vandalismo em Brasília. Já outras 655 foram liberadas e vão responder o processo em liberdade.

