O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta segunda-feira (6) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará para a China . O embarque acontecerá na última semana de março, mas os dias serão “confirmados oportunamente”, informou o Itamaraty .

O petista assumiu o cargo presidencial do Brasil em 1° de janeiro deste ano e fará a primeira viagem oficial dele para a China. Os chineses são os principais parceiros comerciais do país.

De acordo com informações da colunista Julia Duailibi, do Portal G1, intermediários de Lula e do presidente chinês, Xi Jinping, decidiram fazer um encontro entre as duas autoridades em 28 de março. No entanto, nenhum dos dois governos confirmou oficialmente.

No mês passado, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) se encontrou com representantes do governo da China e informou que Lula viajará para o país asiático em busca de investimentos para o Brasil.

“Recebi hoje o Embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir as relações entre Brasil e China, celebrando os 50 anos de estabelecimento de relações diplomáticas em 2024 e para a programada viagem do Presidente Lula a Pequim no próximo mês”, escreveu o vice-presidente na ocasião.

Lula falará sobre a guerra na Ucrânia

Lula também conversará com o presidente da China para falar sobre a Guerra na Ucrânia. A intenção do chefe do Executivo brasileiro é fazer com que os chineses apoiem o Brasil nas negociações de paz entre os ucranianos e os russos.

O chefe do Executivo brasileiro deve convidar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para participar da comitiva. A petista é a grande favorita para comandar o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Ter Dilma ao seu lado durante sua visita à China reforçaria o desejo de Lula para que ela seja presidente do NBD. Recentemente, o brasileiro confirmou que tem um enorme desejo que a ex-presidente esteja no comando do Novo Banco de Desenvolvimento.





