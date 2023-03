Reprodução: Senado Federal Visitação no Senado Federal

Próximo de completar dois meses da invasão de golpistas na sede dos Três Poderes , o Senado anuncia a reabertura da casa para visitação neste sábado (4). A ação ocorre 54 dias após os atos que depredaram patrimônio público. Os visitantes poderão ver ainda sinais das destruições nos salões legislativos.

As visitas serão espontâneas, sem necessidade de agendamento. Elas podem ser feitas aos finais de semana, entre 9h e 17h, separados a cada hora por grupos de até 50 pessoas.

"A melhor resposta para aqueles que entraram aqui sem licença, depredaram o prédio e invadiram as nossas instalações, é voltar a convidar as pessoas a entrarem neste prédio. Dessa vez, como convidadas, como colegas, que possam contar a elas a história do Parlamento, a história do Senado e, especialmente, a história do trabalho que esta Casa o Poder Legislativo fazem, tão relevante para o Brasil", diz a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, em entrevista à Agência Senado.

As obras de restauração de mobília e das obras de arte depredadas terão um custo em torno de R$ 3 a R$ 4 milhões, segundo o Senador Federal.

Prisões

Até a última quinta-feira (2), 751 pessoas seguem presas por suposto envolvimento nas invasões na sede dos Três Poderes, enquanto 655 pessoas foram soltas para responder em liberdade.

Veja quais as medidas cautelares que devem ser cumpridas por quem foi solto:

recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana

não poderão usar redes sociais

passaportes cancelados

porte de armas suspensos

terão que se apresentar semanalmente à Justiça

não podem se comunicar com outros investigados

