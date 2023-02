Reprodução/Twitter Janja durante visita ao Palácio do Planalto

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, irá se encontrar com Jill Biden , esposa do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden . A reunião acontecerá na sexta-feira (10), na Casa Branca, em Washington. O bate-papo com chá entre as duas ocorrerá de forma reservada



Janja irá se reunir com a primeira-dama norte-americana às 15h30 pelo o horário de Brasília. Elas vão discutir diversos assuntos sobre política internacional e como as duas podem trabalhar em conjunto para encontrar soluções para os problemas que ocorrem ao redor do planeta.

Janja faz parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deixou Brasília na manhã desta quinta (9). A previsão é que todos voltem ao Brasil na manhã de sábado (11). O petista se encontrará com Biden amanhã, por volta das 17h30 pelo horário de Brasília.

Além da primeira-dama e de Lula, também foram para os Estados Unidos os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Anielle Franco (Igualdade Racial), o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio, Marcio Elias Rosa, o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o Assessor Especial Celso Amorim.

Lula vai dar destaque para a pauta ambiental ao se reunir com Biden

Lula vai se reunir com Biden e colocar a pauta ambiental como prioridade. No primeiro mês de gestão, o petista fechou acordos com países internacionais para receber recursos para o Fundo Amazônia. A União Europeia e a França estudam doar verbas para o fundo. O presidente brasileiro quer que os Estados Unidos façam parte do grupo de doadores.

O governante do Brasil quer ressaltar a importância da Amazônia para o desenvolvimento do mundo nos setores ambientais e climáticos, além de apresentar um plano em que investidores possam empreender na floresta de forma sustentável.

Na avaliação do PT, se Biden integrar o grupo de doadores do Fundo Amazônia e elogiar o projeto brasileiro para o setor, a tendência que empresários e investidores vejam com bons olhos a ideia de apostar na floresta.

