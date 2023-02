Reprodução: Flickr - 11/05/2022 O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Na quarta-feira (8), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse “não se lembrar” do encontro descrito pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), que teria o objetivo de elabborar um plano golpista.

"Meu pai falou para mim que nem lembrava dessa reunião. É uma coisa sem nenhum fundamento, sem pé nem cabeça. Eu até usei essa expressão com ele (Bolsonaro) e disse: “Para mim, se for verdade, seria um crime impossível”. Não tem por que", disse o senador.

Na intenção de blindar o pai, Flávio voltou a atenção para o ex-deputado federal Daniel Silveira, hoje preso por ordem do STF.

"Se for verdade o que o Marcos está falando, foi coisa do Daniel Silveira, sugestão dele que não foi para frente, porque não tinha que ir. Uma coisa absurda, gravar ministro do Supremo", disse. No Senado, na semana passada, Flávio confirmou a existência de uma reunião entre Do Val e Jair Bolsonaro.

Marcos do Val afirmo que houve uma reunião em dezembro entre ele, o então presidente Jair Bolsonaro e Daniel Silveira, para articular um plano golpista. O objetivo era gravar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes sem autorização em busca de provas que pudessem comprometer o ministro invalidar o resultado da eleição de 2022.

Do Val primeiramente disse que Bolsonaro tentou “coagi-lo” a dar o golpe, mas depois mudou de versão e disse que o ex-capitão permaneceu em silêncio no encontro. Mesmo com as contradições do senador, a presença de Bolsonaro no encontro continua um fator sem variação em todas as versões delatadas.

Flávio defendeu que parlamentares bolsonaristas que seguem mirando o Supremo se dediquem a fazer oposição ao governo Lula.

"Não tem que ficar brigando com ministro do STF. Tem que fazer oposição ao que for ruim para o país que o governo Lula mandar para o Congresso. É preciso se posicionar, discursar contra, apontar as contradições do governo, como coisas que prometiam na campanha e estão fazendo o contrário. É guerra política e não institucional", disse Flávio.

