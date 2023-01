FOTO: Arquivo Pessoal Bola autografada por Neymar

A bola autografada por Neymar , que sumiu durante os atos golpistas que depredaram a sede dos Três Poderes em 8 de janeiro , foi encontrada em Sorocaba (SP), na noite de sábado (29).

O objeto foi um presente da delegação de jogadores do Santos Futebol Clube ao deputado Marco Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados , em 10 de abril de 2012.

Segundo a Polícia Militar, a bola foi encontrada na Vila Jardini, quando uma pessoa entrou em contato com os militares para saber como proceder em relação ao objeto.

A pessoa foi levada à Polícia Federal para prestar depoimento sobre como a encontrou. Até o momento, não se sabe detalhes sobre como ela conseguiu a bola.

Danos

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), os relatórios afirmaram que os danos ao patrimônio público no Palácio do Planalto chegaram a pelo menos R$ 7,9 milhões. Já no do Supremo Tribunal Federal ( STF ), o estimado é de R$ 5,9 milhões em danos no edifício. No local, o plenário onde os ministros da Corte se reúnem ficou completamente destruído.

O Congresso Nacional calcula que os danos no prédio tenham sido de R$ 6,5 milhões.

Atos golpistas

Os ataques na Esplanada deixaram um rastro de destruição ao vandalizarem o patrimônio público, artístico, histórico e arquitetônico brasileiro. Com uma invasão planejada há semanas por meio das redes sociais, grupos incitavam um golpe de Estado no país através da ocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

