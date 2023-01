Condisi-YY/Divulgação - 21.01.2023 Crianças Yanomami com desnutrição severa são atendidos por equipes do Ministério da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde ( SMSA ) divulgou nesta quinta-feira (26) que em 2022 cerca de 703 crianças Yanomami foram internadas no hospital infantil de Roraima . Até a última quarta (25), 46 ainda estavam internadas na unidade, cinco delas em Unidades de Terapia Intensiva ( UTI ).

Segundo a SMSA, esses números são referentes aos pacientes internados no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA).

Veja quais foram as principais causas das internações:

doença diarréica aguda;

gastroenterocolite aguda;

desnutrição;

desnutrição grave;

pneumonia;

picada de cobra e malária.

Os indígenas são atendidos na própria comunidades, no entanto, quando há um agravamento do quadro de saúde e a doença não pode ser tratada no local, as crianças são removidas de avião para Boa Vista, onde recebem atendimento no HCSA.

A unidade de saúde, administrada pela prefeitura de Boa Vista, é a única em Roraima que atende crianças de até 13 anos. Além disso, o hospital também recebe pacientes de outros países, como da Guiana e Venezuela, por fazerem fronteira com o Brasil.

"Desde novembro de 2019, a unidade hospitalar recebe recursos do IAE-PI (Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas). O valor mensal é de R$ 42.550,00. Quanto à saúde indígena, oferece alimentação e ambiente respeitando a cultura e hábitos dos povos indígenas", afirmou a prefeitura.

Equipes do Ministério da Saúde realizam o resgate de indígenas em estado grave no território Yanomami desde o dia 16 de janeiro. Até o dia 24 de janeiro, cerca de 29 novas internações de crianças foram registradas.

