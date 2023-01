Alan Santos/Agência O Globo - 31.08.2021 Jair Bolsonaro durante uma motociata com militantes

Notas fiscais divulgadas nesta segunda-feira (23) pela agência 'Fiquem Sabendo' - especializada em pedidos pela Lei de Acesso à Informação - mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o cartão corporativo da Presidência da República para comprar guloseimas, remédios de uso controlado e combustível para motociatas .

Apesar da divulgação das notas, os membros da agência trabalham, nesta semana, para digitalizar e tornar públicos os dados.

No dia 12, o governo federal divulgou os dados dos cartões corporativos utlizados na gestão de Jair Bolsonaro - publicação foi em resposta a agência de apuração.

Nos últimos dias, a Secretaria-Geral da Presidência da República também passou a divulgar, no site oficial da pasta, os dados dos cartões corporativos das gestões de 2003 a 2022.

Até a manhã desta segunda (23), estavam disponíveis apenas os valores de cada transação feita pelos usuários dos cartões. No entanto, agora, com as notas fiscais públicas, é possível ver de forma detalhada cada compra realizada.

