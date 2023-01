Nelson Jr./SCO/STF STF lança campanha e exalta 'democracia inabalada' após atos golpistas em Brasília

Nesta terça-feira (17), o Supremo Tribunal Federal (STF) lançou uma série de vídeos institucionais em resposta aos atos antidemocráticos que causaram destruição na sede do tribunal e dos outros poderes da República, no último dia 8.

A campanha " Democracia inabalada " afirma que o patrimônio físico do Supremo foi depredado, porém, a defesa da Constituição segue inabalada.

A conta oficial do STF no Twitter publicou um dos vídeos da campanha, assim como o link para o portal oficial da Instituição.

O edifício-sede do STF foi atingido pelos ataques do dia 8/1. Apesar dos prejuízos, a Corte se fortaleceu, assim como a democracia. Compartilhe seu apoio pelas instituições afetadas e faça parte da #DemocraciaInabalada ! Conheça a campanha: https://t.co/nKnM91cOyw pic.twitter.com/M6wwA6kKsV — STF (@STF_oficial) January 17, 2023

De acordo com o STF, o material será exibido a partir desta terça, e até o próximo dia 1º, na TV Justiça e nas redes sociais do tribunal.

"[...] com o objetivo de chamar a atenção para o lamentável episódio, para que ele nunca seja esquecido e nem se repita, e destacar que a democracia e a Suprema Corte saem fortalecidas desses acontecimentos", diz o material divulgado pela Corte.

