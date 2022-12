Agência Senado - 16.09.2022 O ex-ministro Ciro Nogueira

Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi exonerado pelo chefe do Executivo . O despacho foi publicado na manhã desta nesta sexta (30) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o documento, a exoneração foi feita a pedido do próprio ministro da Casa Civil.

O Presidente nacional do PP integrante do Centrão é considerado o principal interlocutor e braço direito do atual presidente da República dentro do Palácio do Planalto.

O Senador (PP-PI) assumiu a Casa Civil em 2021, antes disso, ela era ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos. A mudança ocorreu após uma reforma ministerial realizada por Bolsonaro.

Além de Nogueira, o chefe do Executivo também exonerou a pedido Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, ministro do Desenvolvimento Regional.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.