Marcos Corrêa/PR - 24.04.20 Jair Bolsonaro durante pronunciamento como presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi nesta segunda-feira (26) até posto médico do Palácio do Planalto e recebeu atendimento no período da manhã. O chefe do executivo federal passou por uma consulta para checar os sintomas da erisipela, doença que o deixou com um ferimento na perna.



Em resposta dada para a CNN Brasil, o governante declarou que “está tudo bem”. A visita ao médico durou cerca de uma hora e o presidente da República retornou ao Alvorada.

Desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro tem evitado participar de eventos públicos e dar entrevistas. Aliados disseram que um dos motivos para isso é o ferimento na perna, que o fez sentir muita dor ao colocar calça social.

Porém, no último sábado (24), ele resolveu fazer um passeio de moto. Acompanhado de batedores, Bolsonaro parou na entrada da residência oficial e cumprimentou apoiadores, que gritavam “presidente”. O chefe do Executivo não chegou a descer do veículo.

O passeio durou cerca de 15 minutos. Quando ele retornou, os apoiadores rezaram o “Pai Nosso” e agradeceram o presidente, que não discursou e logo entrou no Palácio da Alvorada.

A vida de Bolsonaro após a derrota

Bolsonaro falou pela primeira vez com os apoiadores no dia 9 de dezembro. Na ocasião, ele mencionou o tempo que ficou em silêncio após o pleito. “Estou há praticamente 40 dias calado. Dói. Dói na alma”, disse o presidente.

Ele afirmou ainda, no "cercadinho" do Palácio da Alvorada, que os apoiadores não deveriam esperar o futuro para lamentarem sobre o que poderiam ter feito.

"Nós não podemos esperar que chegue lá na frente e olhar para trás e pensar no que não fizemos. Nós sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos", ressaltou o atual mandatário.

Posse de Lula

Bolsonaro não irá participar da cerimônia de posse do presidente eleito Lula da Silva no dia 1º de janeiro . O atual mandatário viajará para os Estados Unidos no próximo dia 28, onde ficará por alguns meses.

Bolsonaro disse a pessoas próximas que viajará para o condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, portanto não passará a faixa presidencial para Lula. As informações são do portal UOL.

Segundo o veículo de notícias, a viagem será no dia 28 de dezembro. Bolsonaro teria dito ainda que pretende ficar no resort de Donald Trump por um ou dois meses para descansar.

