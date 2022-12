Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 30.05.2022 O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL)

As contas de campanha do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL) foram reprovadas nesta quinta-feira (15) pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ( TRE-SP ). O tribunal determinou que o parlamentar devolva R$ 116.881,48 ao Tesouro Nacional por "infrações graves" em prestação de contas.

O TRE-SP disse que o filho do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) teve as contas desaprovadas devido a "gastos eleitorais realizados antes da entrega da prestação de contas parcial, porém informados com valores divergentes na parcial entregue".

O valor a ser devolvido (R$ 116.881,48) representa 16,15% do total de despesas contratadas pela campanha (R$ 723.530,10). Segundo o relator do processo, o desembargador Sergio Nascimento, a conduta é uma infração grave.

Apesar da violação, o TRE afirmou que a desaprovação das contas não impede que ele seja empossado.

Eduardo Bolsonaro foi o terceiro deputado federal mais votado em São Paulo com mais de 740 mil votos. Ele só ficou atrás de Carla Zambelli (PL) (946,2 mil de votos) e Guilherme Boulos (PSOL) (1 milhão de votos).

