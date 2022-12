José Cruz/Agência Brasil - 11.06.2019 'Não é o momento', diz Eduardo Leite sobre fusão entre PSDB e MDB

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), negou que a fusão de seu partido com o MDB esteja sendo discutida. Segundo ele, a sigla debate novas federações, inclusive com o Podemos, já em janeiro de 2023.

"A discussão de fusão do MDB, ela não está acontecendo neste momento. Por mais que ela seja defendida por alguns, a maior parte do partido entende que não é o momento de dar um passo nessa direção", afirmou, em entrevista ao Poder360.

Eduardo Leite vai presidir o PSDB a partir de fevereiro de 2023 em uma tentativa de reconstruir a sigla. Pela 1ª vez desde sua criação, em 1988, não teve candidato à Presidência da República. Neste ano, elegeu 3 governadores (RS, MS e PE) e só 13 deputados federais.

Leite ainda afirmou que "a identidade do PSDB ficou um tanto comprometida e apagada diante dessa simplificação do debate político nacional".

Ele defende que o partido reorganize as pautas e as apresente à população com clareza e sem agredir quem pensa diferente.

