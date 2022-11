Alan Rones/Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados

Os vereadores de São Paulo aprovaram nesta terça-feira (29/11), em segunda e definitiva discussão, o Projeto de Lei 362/2022, de autoria do Executivo, que estabelece regras para conjuntos de cozinhas industriais conhecidos como dark kitchens.

O PL, de autoria do prefeito Ricardo Nunes (MDB), foi aprovado com 38 votos sim, 11 não e 1 abstenção. O texto segue agora para a sanção do chefe do Executivo.

Professores

Também nesta terça, a Câmara aprovou em segunda e definitiva discussão o PL 634/2022, de forma simbólica e por unanimidade. De autoria do Executivo, a proposta segue agora para a sanção do prefeito.

O projeto dispõe sobre a criação de 610 cargos para professores de educação infantil. Também foram prorrogados contratos de professores temporários que venceriam em dezembro.

Os vereadores ainda aprovaram PLs de autoria do TCM (Tribunal de Contas do Município) e dos próprios parlamentares.