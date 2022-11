Reprodução/Twitter Gilberto Gil recebeu apoio da equipe de transição

A equipe de transição da área de cultura divulgou uma nota nesta segunda-feira (28) de solidariedade ao cantor Gilberto Gil e à esposa, Flora Gil . O documento também repudiou os ataques provocados por torcedores contra o casal em um estádio no Catar onde ocorreu o primeiro jogo da seleção brasileira, na última quinta (24).



Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Gilberto estava se dirigindo à arquibancada de mãos dadas com a sua esposa, quando alguns torcedores passaram a xingá-lo com palavrões. “Vamos, Bolsonaro”, chegou a dizer um dos rapazes que estava nas imagens.

Apesar dos ataques, Gilberto Gil e sua esposa não revidaram os xingamentos e seguiram para as arquibancadas. Na ocasião, o Brasil ganhou da Sérvia por dois a zero e iniciou a Copa do Mundo liderando o grupo G.

"Manifestamos nosso repúdio aos ataques e total apoio a Gilberto Gil, artista fundamental para a Cultura brasileira, que teve uma gestão brilhante à frente do Ministério da Cultura. É premente dar um basta na cultura de violência, em direção a um país de respeito e acolhimento para todos e todas", diz o texto divulgado pela equipe de transição.

O texto foi assinado por nove integrantes do grupo: Antônio Marinho, poeta; Áurea Carolina, deputada federal (PSOL-MG); Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura; Kleber Lucas, cantor de música cristã; Kleber Mendonça Filho, cineasta; Lucélia Santos, atriz; Manoel Rangel, ex-diretor-presidente da Ancine; Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT; e Margareth Menezes, cantora de axé.

O vídeo viralizou nas redes sociais e, no último domingo (27), Gilberto Gil agradeceu o apoio de artistas e fãs. “Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio”, concluiu.

Veja a nota na íntegra:

"O Grupo Técnico de Cultura do Gabinete de Transição manifesta sua solidariedade a Gilberto Gil e sua esposa Flora Gil, vítimas de agressões verbais por parte de um torcedor no Qatar.

Os ataques à Cultura e a seus mecanismos de fomento, como a Lei Rouanet, partem de um contexto de completa ignorância em relação às políticas culturais, bem como à importância do setor para o país.

Manifestamos nosso repúdio aos ataques e total apoio a Gilberto Gil, artista fundamental para a Cultura brasileira, que teve uma gestão brilhante à frente do Ministério da Cultura.

É premente dar um basta na cultura de violência, em direção a um país de respeito e acolhimento para todos e todas.

Antônio Marinho Áurea Carolina Juca Ferreira Kleber Lucas Kleber Mendonça Filho Lucélia Santos Manoel Rangel Márcio Tavares Margareth Menezes

Integrantes do GT de Cultura"