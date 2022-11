Reprodução: Instagram / @richarlison Atacante Richarlison marcou os dois gols do Brasil na estreia da Copa do Mundo

Parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) mantiveram silêncio sobre a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo , na quinta-feira (24). Alguns até vaiaram gols do Brasil em frente a quartéis. Em grupos bolsonaristas, circulou que a orientação era vestir roupas pretas durante o jogo, como forma de protesto.

Jair Bolsonaro e seus filhos também optaram por não se manifestar nas redes sociais sobre a estreia do Brasil na Copa. A única postagem de Bolsonaro na quinta depois do jogo, que teve término às 18h, foi um card de divulgação de seu canal no Telegram, convidando apoiadores a se inscreverem em seu grupo. O mesmo conteúdo foi divulgado por Carlos. Já Eduardo postou um vídeo defendendo o relatório do PL que levanta suspeição sobre o funcionamento de parte das urnas, tese refutada por diversos especialistas no tema. Flávio e Jair Renan não fizeram publicações ao longo do dia.

Outros apoiadores do presidente, como os deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ), Bia Kicis (PL-DF) e os deputados eleitos Eduardo Pazuello (PL-RJ) e Ricardo Salles (PL-SP) também não comentaram o jogo. Uma das poucas apoiadoras de Bolsonaro que parabenizou o Brasil pela vitória contra a Sérvia nas redes foi a senadora eleita Damares Alves (Republicanos - DF).

A postura dos bolsonaristas é oposta à do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fez algumas postagens sobre a estreia do Brasil na Copa em sua conta no Instagram e no Twitter. Ele comemorou os gols do atacante Richarlison e falou sobre a sensação de orgulho em poder vestir novamente a camiseta da seleção, vestimenta que foi apropriada pelos bolsonaristas nos últimos anos.

"Orgulhoso de vestir a camisa verde e amarela outra vez e de assistir aos jogos da nossa Seleção. Parabéns aos nossos jogadores. Depois de 20 anos, vamos conquistar o Hexa", escreveu Lula em um post.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .