Rovena Rosa/Agência Brasil - 08/10/2018 Provável ida de Gleisi para ministério abre disputa no PT

Após definir os nomes que vão compor o primeiro escalão do futuro governo, Luiz Inácio Lula da Silva precisará lidar com a disputa pela presidência da PT, caso a atual ocupante da cadeira, deputada federal Gleisi Hoffmann, seja confirmada ministra. O estatuto do PT proíbe o presidente da legenda de acumular outras funções, como a de ministro.

A corrida tem três prováveis candidatos: os vice-presidentes Márcio Macedo e José Guimarães (CE), que também é deputado federal, e o ex-comandante da sigla Rui Falcão.



Caso Gleisi seja nomeada para o cargo, o vice assume o comando da sigla e tem até dois meses para marcar eleições. A presença de Gleisi na Esplanada é tida como praticamente certa. Não está claro, porém, qual cadeira ela poderá ocupar no Executivo a partir de 2023.

A sucessão é delicada porque hoje Gleisi tem respaldo de grande parte da militância do PT, além de ter se tornado peça de extrema confiança de Lula durante o período em que ele esteve preso.

O petista já demonstrou a interlocutores que não abre mão de que o próximo presidente da legenda tenha capacidade de manter a unidade do partido.

