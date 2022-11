Reprodução - 16.11.2022 Isabel Salgado e Lula

A equipe de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá nomear um substituto para o cargo que era da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado . Ela entrou no grupo de esporte na última segunda-feira (14), tendo seu nome publicado no Diário Oficial. A ex-atleta morreu aos 62 anos nesta quarta (16).



O petista usou as redes sociais para lamentar o falecimento da ex-atleta. “Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino", escreveu o presidente eleito nas redes sociais.

"Uma referência tanto na quadra quanto na praia, foi convidada a integrar o Grupo Técnico de Esporte no Gabinete de Transição por sua competência como atleta e voz ativa por um país mais justo", disse.

"Meus sentimentos e solidariedade aos filhos, netos, familiares e admiradores de Maria Isabel Barroso Salgado, nossa eterna Isabel do Vôlei", concluiu.

A ex-jogadora foi acometida pela síndrome aguda respiratório do adulto (SARA). Ela chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, mas não resistiu.

Quem foi Isabel Salgado

Nascida no Rio de Janeiro, Maria Isabel Barroso Salgado teve uma carreira no esporte marcada por vitórias, tanto no vôlei de quadra, como no de praia. Nas quadras, Isabel abriu portas e fez história ao ser a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa, quando foi contratada pelo Modena, da Itália, em 1980. Ela também participou dos Jogos Olímpicos de Moscou-1980 e Los Angeles-1984.

Após o fim da carreira nas quadras, se tornou um dos grandes nomes do vôlei de praia brasileiro, chegando a atuar ao lado de Jackie Silva e sendo campeã mundial em 1994. Após se aposentar, virou treinadora.

Isabel deixa três filhos: Maria Clara Salgado, Pedro Solberg e Carol Solberg, todos atletas do vôlei de praia. Chegou a treinar Carol e Maria Clara, suas filhas, como dupla e desde então, estava ajudando a gerenciar a carreira dos filhos. A ex-atleta também se preparava para ajudar na pasta esportiva do governo Lula.

