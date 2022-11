Reprodução/Twitter Mulher foi vítima de falsa acusação

Uma mulher negra foi acusada injustamente de furto por uma funcionária de uma unidade da Renner , no Shopping Madureira, no Rio de Janeiro, no último sábado (12). Clientes filmaram a cena e compartilharam a indignação da vítima nas redes sociais. A acusadora foi demitida pela empresa.



A Renner chamou o episódio de “inaceitável” e revelou que a funcionária que fez a acusação “não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia”. A empresa ainda falou que não tolera qualquer tipo de discriminação e se colocou à disposição da vítima

Em imagens que viralizaram nas redes sociais mostram a mulher acusada no provador. Outra cliente, que estava experimentando roupas em uma cabine próxima, resolveu fazer a filmagem. No vídeo, a vítima revelou que a funcionária exigiu que sua bolsa fosse aberta e pediu que fosse devolvido uma peça supostamente furtada.

Pessoas que estavam na loja garantem que presenciaram a abordagem e testemunharam a favor da vítima. Uma das clientes relatou que o tratamento dado para a mulher negra foi em função da sua cor da pele.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência. Um dos policiais que atendeu o caso acabou sendo filmado conversando com a cliente. Ele a chama para um espaço reservado, garante que os direitos dela serão preservados, mas que não faria “circo para ninguém”. A fala indignou as pessoas presentes.

A PMERJ revelou que todos os envolvidos foram levados para a delegacia. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.

Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela "pegou", ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela est+ #rennerracista pic.twitter.com/hifB1KG7UJ — J (@ju_cst) November 12, 2022





O episódio ocorrido no Madureira Shopping é inaceitável. A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia. Nos sensibilizamos, lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição.

A empresa não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação. Reforçamos que temos uma política de Direitos Humanos, além de um Código de Conduta e um programa de diversidade que buscam promover a inclusão, o que passa pela sensibilização e capacitação constante das nossas equipes.

Continuaremos empenhados em avançar na conscientização de nossos times e no aprimoramento de nossos processos, reforçando os treinamentos e com atuação imediata na loja em questão, com o objetivo de garantir que o respeito e a equidade sejam aplicados em todas as nossas relações.

