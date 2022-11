Rovena Rosa/Agência Brasil - 08/10/2018 Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann , disse nesta sexta-feira (11) que não é dever dos comandantes das Forças Armadas se posicionarem sobre a política .

“No meu entender, não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer avaliação política, se posicionar politicamente, nem fazer avaliação sobre as instituições republicanas. O direito de manifestação não cabe a quem atenta à Constituição", disse a líder petista.

Na manhã desta sexta-feira, o Exército , Marinha e a Aeronáutica emitiram uma nota conjunta dizendo que as manifestações contra a resultado das eleições são legítimas, mas condenaram “excessos”.

"Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública; bem como quaisquer ações, de indivíduos ou de entidades, públicas ou privadas, que alimentem a desarmonia na sociedade", diz a nota das Forças Armadas.

A deputada também saiu em defesa da Constituição e a democracia. Segundo ela, a nota divulgada pelos comandantes é um “fato que tende a ser isolado”.

“Vejo isso como um fato desses comandantes, desse governo, um fato que tende a ser isolado. Não acredito que a totalidade das Forças Armadas pense assim”, afirmou Gleisi.

No texto, os comandantes criticam integrantes dos Poderes da República que ultrapassam suas funções.

"Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República, instituídas pelo Povo, o exercício do poder que “Dele” emana, a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências, nos termos da Constituição Federal e da legislação", diz trecho da nota das Forças Armadas.

