Reprodução: commons Autódromo de Interlagos

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), entrega nesta quarta-feira (9) as obras do Autódromo de Interlagos para receber o 50º Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece neste fim de semana. Os trabalhos gerenciados pelas SPObras foram iniciados em setembro.

A Administração Municipal investiu R$ 11,2 milhões nas intervenções, que garantirão a segurança dos pilotos e o conforto dos espectadores.

Na pista, as barreiras de pneus, defensas metálicas, lavadeiras e área de “grooving” (ranhuras no pavimento) passaram por revisão geral.

A área existente entre as curvas Bico do Pato, Mergulho, Junção e Subida dos Boxes foram totalmente isolada com o uso de alambrados e defensas metálicas, o que possibilitou a disponibilização de mais lugares para que o público acompanhe a corrida. O "pit lane" (área na frente dos boxes) recebeu nova pintura antiderrapante.



Os boxes e o Edifício de Apoio passaram por revisão dos sistemas elétricos, hidráulicos e de combate à incêndios, além de revisão nas pinturas. A manutenção foi realizada em portas, janelas e forros.

Nas arquibancadas, as equipes trabalharam na manutenção das coberturas, revisão dos acentos, checagem dos sistemas elétricos, hidráulicos, e de combate à incêndios. Nas coberturas do Paddock e do lajão, foram feitas a limpeza e adequações pontuais.

No edifício do Centro de Controle Operacional, feoi feita a reforma do 1º subsolo para implantação do novo layout do “race-control”. A área do “time keeping”, localizada na cobertura do edifício, onde são instalados os equipamentos para monitoramento e controle de tempo da prova, foram ampliados.

As obras contemplaram também a construção de um muro de contenção junto ao terceiro subsolo do Centro de Controle Operacional.

Grande Prêmio

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula começa na sexta-feira (11) e vai até domingo (13). Esse GP marca os 50 anos do evento no Brasil e irá movimentar cerca de R$ 1 bilhão na economia da cidade. Cerca de 75% do público que irá acompanhar o evento não reside na cidade de São Paulo, sendo 25% do interior do estado, 40% de fora do estado e 10% se deslocam do exterior.

“São Paulo é a casa da Fórmula 1 no Brasil, mas a gente também tem outros objetivos que é gerar empregos, oportunidades e, também, de fazer uma grande divulgação da nossa cidade para o mundo já que a corrida é transmitida para mais de 180 países”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

