MARCOS CORRÊA/ PR General Augusto Heleno

O ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), General Augusto Heleno, disse a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que "infelizmente" o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está internado.

A declaração aconteceu na saída do Palácio do Alvorada após bolsonaristas presentes questionarem o general se os boatos de que Lula teria sofrido um suposto infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) eram verdade. "Esse negócio do Lula estar doente, não 'tá', infelizmente. Infelizmente é mentira", disse o ministro-chefe, que em seguida ainda chamou o presidente eleito de "cachaceiro". Veja o vídeo:

Domingo 06/11/2022 General Heleno saindo do Palácio da Alvorada.🇧🇷 pic.twitter.com/yeAmsH0tH1 — Flávia Leão (@FlviaLeo16) November 6, 2022





Luiz desembarcou em São Paulo na noite de sábado (5) depois de quatro dias de descanso ao lado da esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, nos arredores de Caraíva, extremo sul da Bahia.

Após o 'sumiço' nas redes sociais, Lula, mais uma vez, foi alvo de uma série de notícias falsas sobre seu estado de saúde, prontamente desmentida pela assessoria de imprensa partido.

O presidente eleito inicia oficialmente na próxima segunda-feira (7) as reuniões de transição de governo. No período de folga em Porto Seguro, na Bahia, Lula manteve contatos com a cúpula do partido para fechar os nomes da equipe de transição, que serão anunciados a partir de segunda, com 12 políticos e 38 técnicos.

