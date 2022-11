Reprodução Youtube Roda Viva/ Band Jornalismo 05.11.2022 Os economistas André Lara Resende e Pérsio Arida.

O PT, partido de Lula, presidente eleito no pleito presidencial deste ano, convidou dois economistas que fizeram parte da equipe do Plano Real para intregarem a equipe de transição de governo.

A ideia é que André Lara Resende e Persio Arida integrem o grupo que discutirá economia. Guilherme Mello, um dos principais porta-vozes da campanha lulista para a área econômica, também foi convidado e aceitou o pedido.

De acordo com membros da equipe petista, Resende também aceitou o convite. Já a participação de Arida é negociada diretamente pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSDB), coordenador da equipe de transição.

Lula tem direito de indicar 50 pessoas para integrar a equipe de transição, contudo, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que haverá voluntários.

O economista André Lara Resende é um dos formuladores do Plano Real e declarou voto em Lula no primeiro turno das eleições presidenciais. Ele foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Persio Arida, que também declarou voto em Lula, é ex-presidente do BNDES e do Banco Central. Guilherme Mello é professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e integra a Fundação Perseu Abramo.

