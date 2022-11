Redação EdiCase Corridas em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da SPTrans, irá monitorar o trânsito e alterar os itinerários de linhas de ônibus no sábado (05) para realização das corridas Night Run e a etapa da Vila Maria do Circuito Popular de corrida de rua. No domingo (06) acontecem as provas Meia de Sampa, Santander Track Field Run Series, Storm Riders II (ciclismo), 2ª Corrida e Caminhada Solidária de Itaquera e a Corrida e Caminhada da Vila Zelina.



Veja a programação deste final de semana:

Night Run

Com distâncias de 5 km (corrida e caminhada) e 10 km (corrida), a prova noturna será realizada na região da Cidade Universitária.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, elaborou um plano objetivando a operação do trânsito nas vias do entorno.



Localização

Largada/Chegada: na área interna USP, na Av. Prof. Mello Moraes (USP)- PORTÃO 11.

Percurso: Av. Prof. Mello Moraes (USP), Av. Escola Politécnica entre a Pça. Cesar Washington de Alves de Proença e Av. Eng. Billings (sentido Jaguaré/Marginal), Av. Lucio Martins Rodrigues (USP), Av. Prof. Almeida Prado (USP) e finalizando na Av. Prof. Mello Moraes (USP).

Datas e horários

Data: 05/11/2022

Horários:

19h às 19h30 - Início da montagem dos Bloqueios da Av. Escola Politécnica entre a Pça. Cesar Washington de Alves de Proença e Av. Eng. Billings (sentido Jaguaré/Marginal).

19h30 - Largada, USP - CEPEUSP (Portão 11) - Av. Prof. Mello Moraes, s/n;

22h – Desbloqueio.



Alterações do sistema viário

As vias que compõem o percurso da prova serão bloqueadas:

19h30 - Av. Escola Politécnica entre a Pça. Cesar Washington de Alves de Proença e Av. Eng. Billings (sentido Jaguaré/Marginal).



A partir desse horário a CET implantará desvios de tráfego, objetivando a fluidez dos veículos afetados com as interdições.



Caminhos alternativos/desvios



- Região Butantã para Alto de Pinheiros e Alto da Lapa:

Av. Corifeu de Azevedo Marques, Av. Jaguaré, Ponte Jaguaré e Av. Queiróz Filho.

Recomendações ao público

- Dê preferência ao transporte público;

- Evite transtornos e aborrecimentos, antecipe sua chegada ao local;

- Não confie em guardadores de veículos;

- O estacionamento de veículos deverá ocorrer de acordo com a regulamentação existente no local, obedecendo às regras gerais de circulação, conduta, parada e estacionamento estabelecidos pelo CTB - Código de Trânsito Brasileiro;

- Para informações, sugestões ou reclamações, ligue 156.

Circuito Popular de corrida de rua

Com uma prova de 5 km, a etapa da Vila Maria/Vila Guilherme do Circuito Popular de corrida de rua acontece neste sábado (05).

A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET elaborou um esquema especial objetivando a operação de trânsito durante a realização da corrida.

O sistema operacional proposto dará cobertura à rede viária principal da região, procurando manter um nível de atendimento que propicie informação, conforto, segurança e confiabilidade ao usuário.

Localização

A prova será realizada na área interna do Parque do Trote e na Av. Nadir Dias de Figueiredo (B/C), entre a Praça dos Trotadores e a R. São Quirino, Zona Norte de São Paulo.

Datas e horários

5 de novembro de 2022

Das 06h às 12h

Alterações no sistema viário

Bloqueios fixos nos cruzamentos da Av. Nadir Dias de Figueiredo junto à Praça dos Trotadores e junto à R. São Quirino.

Caminhos alternativos

Como opção de desvio, os veículos poderão utilizar a Av. Guilherme e R. São Quirino ou a R. Curuçá, R. Prefeito Milton Improta e R. Professora Maria José Barone Fernandes.

Meia de Sampa

A edição de 2022 da Meia de Sampa acontece na manhã de domingo (06) com provas de 5 km, 10 km e 21 km, nas imediações do Parque Ibirapuera.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, interditará vias e avenidas para a realização do evento.

Localização

- Praça Armando de Sales Oliveira, todo o contorno;

- Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana) entre Praça Armando de Sales Oliveira e acesso à Av. Rubem Berta (sentido Aeroporto);

- Av. Rubem Berta (Pista Expressa – ambos os sentidos), em toda a extensão entre Av. Moreira Guimarães e Av. Vinte e Três de Maio;

- Av. Moreira Guimarães (Pista Expressa – ambos os sentidos) entre Av. Rubem Berta e Av. Jurema;

- Av. Vinte e Três de Maio (sentido centro), entre Av. Rubem Berta e Transposição para a Av. Pedro Álvares Cabral (junto ao MAC);

- Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre Transposição para a Av. Pedro Álvares Cabral (MAC) e Rua Mal. Maurício Cardoso (parcial);

- Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre Rua Mal. Maurício Cardoso e Praça Armando de Sales Oliveira.

- Rua Manuel da Nóbrega (ambos os sentidos) entre Praça Dia do Senhor e Praça Armando de Sales Oliveira.

- Av. República do Líbano (ambos os sentidos) entre Praça Dia do Senhor e Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade.

- Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade sentido IB/Marg.

- Túnel Tribunal de Justiça sentido IB/Marg.

- Av.Pres. Juscelino Kubitschek sentido IB/Marg

- Túnel Jânio Quadros

- Av. Lineu de Paula Machado entre Pça Américo de Moura e Av. Francisco Morato.

- Av. Valdemar Ferreira entre Túnel Doutor Euryclides de Jesus Zerbini e Pça. Vicente Rodrigues.

- Túnel Jânio Quadros

- Av. Juscelino Kubitschek –contrafluxo; alternando para o fluxo junto a Rua Bandeira Paulista

- Túnel Tribunal de Justiça

- Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade

- Av. República do Líbano

- Rua Manuel da Nóbrega

- Praça Armando de Salles Oliveira

- Av. Pedro Alvares Cabral sentido PI/VM

- Praça do Obelisco.

Datas e horários



Dia: 06/11/2022 (Domingo)

Horário do evento: Início às 6h e término, previsto, às 11h30;

Horário das interdições (parciais e totais): a partir das 3h e liberação das vias, previsto, para as 11h30.

Alterações no sistema viário



Vias Interditadas - Dia 06/11/2022, conforme horário abaixo:

Bloqueio parcial: a partir das 3h com previsão de término às 9h30 – Montagem de Faixa Compartilhada e seu acionamento:

Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre transposição do MAC e o Viaduto Gen. Euclides Figueiredo (ocupação de 1¹/² Faixa de rolamento)



Bloqueios totais: a partir das 4h com previsão de término as 09h30:

- Rua Abílio Soares entre Av. Pedro Álvares Cabral e Rua Mal. Maurício Cardoso;

- Av. Pedro Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros) entre o Viaduto Gen. Euclides Figueiredo e Praça Armando de Sales Oliveira;



Bloqueios totais: a partir das 05h00 com previsão de término as 11h30:

- Viaduto Marcondes Salgado;

- Praça Armando de Sales Oliveira e aproximações (exceto com a Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana)

- Av. Rubem Berta (ambos os sentidos);

- Av. Moreira Guimarães (ambos os sentidos, até Av. Jurema);

- Av. Vinte e Três de Maio, entre Av. Rubem Berta e Transposição junto ao MAC;

- Rua Manuel da Nóbrega (sentido centro) entre a Praça Dia do Senhor e Praça Armando de Sales Oliveira.



Oeste Vias Interditadas - Dia 06/11/2022, conforme horário abaixo:

Bloqueios totais: a partir das 05h30 com previsão de término as 10h30

- R. Dr. José Augusto de Queiróz,

- Av. Lineu de Paula Machado;

- Túnel Dr. Euryclides de Jesus Zerbini

- Av. Valdemar Ferreira.

Sudeste Vias Interditadas – Dia 06/11/22 conforme horário abaixo:

Bloqueios totais: a partir das 05h30 com previsão de término as 11h30

- Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade sentido IB/Marg.

- Túnel Tribunal de Justiça sentido IB/Marg.

- Av.Pres. Juscelino Kubitschek sentido IB/Marg.

- Túnel Jânio Quadros

- Av. Juscelino Kubitschek – CONTRA FLUXO; alternando para o fluxo junto a Rua Bandeira Paulista, prosseguindo pelo Túnel Tribunal de Justiça

- Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade

- Av. República do Líbano

- Rua Manuel da Nóbrega

- Praça Armando de Salles Oliveira

- Av. Pedro Alvares Cabral sentido PI/VM

- Praça do Obelisco.

Caminhos alternativos



Av. 23 de maio, sentido aeroporto

Av. 23 de Maio (Sentido Aeroporto), à direita para a Av. Ibirapuera, à esquerda para a Rua Leopoldo de Bulhões, à esquerda para a Rua Ipê, à direita para a Av. Prof. Ascendino Reis (Sent. Aeroporto) à esquerda para a Rua Haberbeck Brandão, retornando à direita na Av. Rubem Berta (local - Sent. Aeroporto), Av. Moreira Guimarães (local - Sent. Aeroporto) e à esquerda acessando a Av. Moreira Guimarães (Expressa - Sent. Aeroporto) junto à Av. Jurema.



Av. Brasil, sentido Vila Mariana

A partir das 6h

Av. Brasil, à esquerda na Av. Brig. Luís Antônio, à direita pela R. Jundiaí, à esquerda pela Rua Manuel da Nobrega, à direita pela Rua Otávio Nébias, à direita pela Rua Dr. Rafael de Barros, à esquerda pela Rua Tutóia, Vd. Tutóia, Rua Dr. Amâncio de Carvalho, à direita para a Rua Caravelas, à direita para a Rua Joinville, à direita para a Rua Dr. Luís Falgetano Sobrinho, seguindo em frente pela Rua Estela.

-

Av.Brasil, sentido aeroporto até às 6h

- Praça Armando de Sales Oliveira, à direita para a Rua Manuel da Nóbrega, à esquerda pela Av. República do Líbano, seguindo em frente na Av. Indianópolis, à direita na Av. Rubem Berta (local), acessando a Av. Moreira Guimarães (Sent. Aeroporto) junto à Av. Jurema.



Av. Moreira Guimarães, sentido centro

- Av. Moreira Guimarães (sentido Centro), à direita no acesso para a Av. Moreira Guimarães - local (altura da Av. Jurema), seguindo em frente pela Av. Rubem Berta (local), seguindo em frente pela Av. Prof. Ascendino Reis (sentido centro), seguindo em frente pela Av. Pedro Álvares Cabral (sentido Pinheiros), à direita acessando a Av. Vinte e Três de Maio junto à Rua Astolfo Araújo.

Av. Pedro Alvares Cabral, sentido Av. Brasil

Av. Pedro Alvares Cabral (sentido Pinheiros), à direita no acesso para a Av. 23 de maio - local (antes do Viaduto Gen. Euclides Figueiredo), seguindo em frente pela Av. 23 de maio (sentido centro), seguindo à direita na Rua Dr. Luiz Falgetano Sobrinho, à esquerda na R. Dr. Amâncio de Carvalho (sentido Pinheiros), seguindo em frente pelo Viaduto e Rua Tutóia (sentido Pinheiros), à esquerda acessando a Av. Brig. Luis Antônio (sentido bairro) até a direita na Av. Brasil.

Região da Avenida Brig. Faria Lima (Ibirapuera/Pinheiros), cruzamento com a Avenida Pres. Juscelino Kubitschek



-Utilizar Rua Min. Jesuíno Cardoso e Avenida Santo Amaro para cruzar a Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, praça Dom Gastão Liberal Pinto e Rua Joaquim Floriano

Região da Av. Brig. Faria Lima (Pinheiros/Ibirapuera), cruzamento com a Av. Pres. Juscelino Kubitschek

-Entrar à direita na Rua Aspásia, e posteriormente seguir pela Rua Tabapuã até a Avenida São Gabriel, contornando a Praça Dom Gastão Liberal Pinto, retorno na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek e Avenida Santo Amaro sentido bairro.



Região da Av. Lineu de Paula Machado (USP/Jockey)



- Marginal Pinheiros sentido Castelo/Interlagos, Av. dos Tajurás;



Vias que terão a ciclofaixa de lazer desativada das 6h às 11h:

- Av. Lineu de Paula Machado e Av. Valdemar Ferreira;



Santander Track Field Run Series

Com corridas de 5 km (uma volta) e 10 km (duas voltas), a prova acontece neste domingo em um percurso novo. O evento também contará com uma corrida pet de 2 km, em que o dono e o cachorro correm juntos, e uma corrida infantil.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte da cidade, no domingo (06), das 6h às 10h, para a realização da corrida.

As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 6h, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Interdições

- Avenida Otto Baumgart, sentido centro, entre Avenida Zacki Narchi e Marginal Tietê;

- Rua GCM Adriano de Souza Barbosa, entre Rua Anna Papini e Avenida Otto Baumgart.

Alternativas

- Os veículos com destino à Rua José Bernardo Pinto deverão seguir pelas ruas Coronel Marques Ribeiro e Galatea;

- Os veículos oriundos da Marginal Tietê com destino à Rua José Bernardo Pinto deverão seguir pelas ruas Miguel Mentem, Coronel Marques Ribeiro e Galatea.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.



Transporte

Dez linhas de ônibus terão seus itinerários desviados pela SPTrans no domingo (06), das 6h às 10h, em função da corrida na região da Vila Guilherme, Zona Norte da cidade.

Saiba os itinerários alternativos:

172N/10 Shop. Center Norte – Metrô Belém

Sentido Único: normal até a Av. Zaki Narchi, Rua Jacunã e Rua Chico Pontes, prosseguindo normal.



A linha deverá operar em sistema circular, com ponto de controle no Metrô Belém.





271F/10 Center Norte – Metrô Belém

Sentido Único: normal até a Rua Dona Santa Veloso, Rua da Coroa, Rua Miguel Mentem, Rua José Bernardo Pinto, Rua Dona Santa Veloso, prosseguindo normal até o Metrô Belém.



A linha deverá operar em sistema circular, com ponto de controle no Metrô Belém.



1703/10 Jd. Fontalis – Shop. Center Norte

Sentido Único: normal até a Av. Zaki Narchi, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Gen. Ataliba Leonel, Praça Orlando Silva, Av. Luis Dumont Vilares, prosseguindo normal.



A linha deverá operar em sistema circular.

1760/10 Cohab Antártica – Shop. Center Norte

1745/10 Vila Nova Cachoeirinha – Shop Center Norte

971V/10 Jd. Vista Alegre – Shop. Center Norte

971D/10 Jd. Damasceno – Shop. Center Norte

Sentido Único: normal até a Av. Zaki Narchi, Praça Orlando Silva, retorno, Praça Orlando Silva, Av. Zaki Narchi, prosseguindo normal.



As linhas deverão operar em sistema circular.



1775/10 Vila Albertina – Shop. Center Norte

Sentido Único: normal até a Av. Zaki Narchi, retorno, Av. Zaki Narchi, prosseguindo normal.



A linha deverá operar em sistema circular.



1016/10 Cem. do Horto – Shop. Center Norte

Sentido Único: normal até a Av. Zaki Narchi, Av. Cruzeiro do Sul, Av. Gen. Ataliba Leonel, Av. Luis Dumont Vilares, prosseguindo normal.



A linha deverá operar em sistema circular.

1730/10 Center Norte – Metrô Santana

Ida: Rua Dona Santa Veloso, Rua Francisco Duarte, Rua dos Machados, Rua da Coroa, Av. Morvan Dias de Figueiredo, Av. Moyses Roysen, Rua Palméia, Rua Cel. Antônio de Carvalho, Av. Cruzeiro do Sul, prosseguindo normal até o Terminal Santana.

Volta: Terminal Santana, prosseguindo normal até a Avenida Zaki Narchi, Rua Marques Ribeiro, Rua José Bernardo Pinto, Rua Dona Santa Veloso.

A linha terá seu ponto final transferido para a Rua Dona Santa Veloso.

Storm Riders II

A segunda etapa do evento de ciclismo será realizada neste domingo (06), com concentração na Arena do Parque do Povo e percurso (de asfalto e concreto com 20km cada volta) na pista expressa da Marginal.

As provas terão duas distâncias: 80 Km (4 voltas no percurso) e 40 Km (2 voltas no percurso).

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, elaborou esquema especial de operação de trânsito, objetivando minimizar o impacto gerado nas vias do percurso e imediações.

Concentração

Parque do Povo, caminhada dos atletas até o ponto de largada (Marg. Pinheiros defronte Parque do Povo).

Percurso

80k e 40K - Largada: Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, altura da Av. Pres. Juscelino Kubitschek (contrafluxo), retorno na altura da Ponte Itapaiúna até Ponte Octávio F. Oliveira para acesso à Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco (fluxo) até a altura da Ponte Ary Torres retornando até Ponte Octávio F. Oliveira para acesso à Marginal Pinheiros sentido Castelo até altura da Av. Juscelino Kubitschek (chegada);



Datas e horários

Dia: 06/11/2022 – Domingo;

Horário: das 2h às 11h.

Largada 1: 80K- 6h;

Largada 2: 40K- 8h.

Operação CET: das 2h às 11h.

Bloqueios

- Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Cidade Jardim (Eng.º Roberto R. Zuccolo).

- Acesso da Av. João Dias, sentido centro, à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela Ponte Velha João Dias.

- Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapaiúna), à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Ponte Octávio Frias de Oliveira (Estaiada), ambos os sentidos.

- Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

- Viaduto República da Armênia, sentido único.

- Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa.

- Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Interlagos, entre 500m após Ponte Eng.º Ary Torres até Ponte Caio Pompeu de Toledo (Ponte Morumbi).



Alterações no sistema viário

- Bloqueio do Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa para isolamento da área de concentração e dispersão – Das 2h às 11h.

- Bloqueio da Av. Juscelino Kubitschek, sentido Marginal, entre Av. Henrique Chamma e Av. das Nações Unidas, das 4h30 às 6h para apoio na movimentação de pedestres.

- Bloqueios viários para montagem da infraestrutura e isolamento da área do percurso:

- 2h – Início do bloqueio total da Marginal Pinheiros pista expressa, ambos os sentidos, e seus acessos, (INT/CAS) entre Ponte Transamérica e Ponte Eng.º Cidade Jardim (Roberto R. Zuccolo) e (CAS/INT) entre 500m após Ponte Eng.º Ary Torres até Ponte Caio Pompeu de Toledo (Ponte Morumbi);

- 9h30 – Início da liberação dos bloqueios da Marginal Pinheiros, ambos os sentidos, e seus acessos, (INT/CAS) entre Ponte Transamérica e Ponte Cidade Jardim (Eng.º Roberto R. Zuccolo) e (CAS/INT) entre 500m após Ponte Eng.º Ary Torres até Ponte Caio Pompeu de Toledo (Ponte Morumbi);

- 11h – Previsão de liberação total das vias.

Caminhos alternativos/desvios

Macro desvios

Região Santo Amaro para o Itaim.

- Ponte João Dias, sentido Centro, e Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco ou;

- Av. João Dias, sentido Centro, à esquerda na R. Laguna, Av. Cecília Lottenberg, R. José Guerra, Av. Cecília Lottenberg, Av. Dr. Chucri Zaidan, Av. Eng.º Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na R. Guararapes e Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Micro desvios

- Via bloqueada: Marginal Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Eng.º Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim).

- Opção: Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Via bloqueada: Marginal Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Interlagos, entre 500m após Ponte Ary Torres até Ponte Caio Pompeu de Toledo (Ponte Morumbi);

- Via bloqueada: Acesso da Av. João Dias (sentido Centro) à pista expressa da Marginal Pinheiros (sentido Castelo Branco) pela Ponte Velha João Dias.

- Opção: Ponte João Dias (sentido Centro) e Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Via bloqueada: Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapaiúna), à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Opção: Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapaiúna) para a Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Via bloqueada: Ponte Octávio Frias de Oliveira, bloqueio total.

- Opção: Av. Jorn. Roberto Marinho, sentido Marginal, Av. Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Morumbi - Caio Pompeu de Toledo, R. Francisco Tramontano, Av. Dr. Alberto de Oliveira Lima e Av. Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos.

- Via bloqueada: Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

- Opção: Av. Jorn. Roberto Marinho, sentido Marginal e Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Via bloqueada: Viaduto República da Armênia.

- Opção: Av. dos Bandeirantes, sentido Marginal e Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Via bloqueada: Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa.

- Opção: Faixas à esquerda da canalização do trecho bloqueado.

2ª Corrida e Caminhada Solidária de Itaquera

Com percursos de 10 km para corredores e 5 km para caminhantes, o evento acontece no próximo domingo (06). A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego, realizará intervenções operacionais para a realização da corrida promovida pela Subprefeitura Itaquera.

Localização

Largada e chegada: Av. José Pinheiro Borges x Rua Itagimirim (Praça da Estação de Itaquera). Percorrendo as seguintes vias: Av. José Pinheiro Borges (C/B), retornando na Av. Coroa de Frade, Av. José Pinheiro Borges (B/C), Túnel Jornalista Odon Pereira, Túnel "Mergulhão", Rua Dr. Luiz Ayres até os portões E1,E2 e E3 da Neo Química Arena, retornando para o túnel "Mergulhão", túnel Jornalista Odon Pereira, Av. José Pinheiro Borges, Praça da Estação Itaquera.

Horários

Horário da Corrida: 7h às 10h

Horário das Intervenções: das 4h às 11h30

Alterações no sistema viário

Para a realização da prova, serão realizados os seguintes bloqueios e canalizações:

- Canalização dos veículos que circulam pela via expressa, sendo conduzidos para a via local da Rua Dr. Luiz Ayres, C/B, em frente aos portões E1, E2 e E3.

- Bloqueio do acesso da via local da Rua Dr. Luiz Ayres, C/B, em frente aos portões E1, E2 e E3, para o Túnel "Mergulhão".

- Bloqueio do acesso da Rua Dr. Luiz Ayres para o túnel Jornalista Odon Pereira.

- Bloqueio do acesso da Rua Flores do Piauí para a Rua Itagimirim.

- Bloqueio do acesso da Rua Prof. Brito Machado para a Av. José Pinheiro Borges.

- Bloqueio do acesso da Rua José Bauman para a Av. José Pinheiro Borges.

- Bloqueio do Acesso da Rua Antonio Moura Andrade para a Av. José Pinheiro Borges.

- Bloqueio da Av. José Pinheiro Borges, B/C, junto a Av. Coroa de Frade.

Caminhos alternativos/desvios

Os veículos provenientes do Centro em direção ao bairro deverão utilizar a Rua Dr. Luiz Ayres, Rua Castelo do Piauí, Av. Itaquera, Rua Heitor, Av. Américo Salvador Novelli, Ladeira do Xisto, Rua Augusto Carlos Bauman, Rua Damásio Pinto e Av. José Pinheiro Borges.



Transporte

Devido ao evento, 11 linhas terão seus itinerários alterados pela SPTrans na Radial Leste sentido Centro/Bairro, no trecho entre a Arena Corinthians e a Av. Coroa de Frade, no domingo (06), das 4h às 10h.



Acompanhe os itinerários alterados:



2703/10 Jd. Etelvina - Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piauí, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeirado Xisto, R. Augusto Carlos Baumann, R. Damásio Pinto, Av. Coroa de Frade, seguindo normal.



2704/10 Jd. Robru - Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piauí, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira

do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera, seguindo normal.



4052/10 CPTM Guaianazes - Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piauí, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira

do Xisto, R. Augusto Carlos Baumann, R. Damásio Pinto, Estr. Itaquera-Guaianases, Av. Nagib Farah Maluf, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.



N340/11 Metrô Itaquera - Jd. Sto. Antônio

Sentido único: normal até Viad. Ladeira do Xisto, R. Augusto Carlos Baumann, R. Damásio Pinto, Av. Coroa de Frade, seguindo normal.



4310/10 E.T. Itaquera - Term. Pq. D. Pedro II Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera.



2733/10 Pq. Guarani - Metrô Itaquera

374V/10 Jd. Santana - Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta : normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera, seguindo normal.



2721/10 Jd. Nazaré - Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piauí, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera, seguindo normal.



2723/10 União de Vl. Nova - Metrô Itaquera

2734/10 Jd. Campos - Metrô Itaquera

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, saída 1, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piauí, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, R. Lagoa Salgada, Av. Pires do Rio, seguindo normal.



407P/10 Term. Cid. Tiradentes - Metrô Tatuapé

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Augusto Carlos Baumann, R. Damásio Pinto, Estr. Itaquera-Guaianases, Av. Nagib Farah Maluf, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.

Corrida e Caminhada da Vila Zelina

Com largada prevista para às 7h de domingo (06), a prova será realizada em percursos de 6 km para corrida e 3 km para caminhada.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Vila Zelina, zona leste da cidade, no domingo (06), das 5h30 às 10h para realização da corrida.

As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 5h30, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem. A largada e chegada será na Rua Aracati-Mirim em frente ao Parque Ecológico.

Percurso

Rua Aracati-Mirim, Rua João Pedro Lecor, Avenida Jacinto Menezes Palhares, Rua Edgard da Mata Machado, Rua Moisés Chagas de Lira, Rua Marcelo Muller, Rua Serra do Pereiro, Rua Susana, Rua Alexandre Gutierrez, Avenida Jacinto Menezes Palhares, Rua João Pedro Lecor e Rua Aracati-Mirim.

Alternativas

- Os veículos provenientes da Av. Jacinto de Menezes Palhares, deverão seguir à esquerda na Rua Atopé, seguir pela Rua Susana, à direita na Rua Marcelo Muller, à esquerda na Rua Serra do Pereiro, à direita na Avenida Alberto Ramos, seguir em frente na Rua Planalto de Conquista, à esquerda na Rua Segismund Domingues, à direita na Rua Secundino Domingues, à direita na Rua Artia, à direita na Rua Susana, à esquerda na Rua Manhuaçu e à esquerda na Avenida Brumado de Minas;

- Os veículos provenientes da Avenida Brumado de Minas, deverão seguir à direita na Rua Manhuaçu, à direita na Rua Susana, à esquerda na Rua Artia, à esquerda na Rua Secundino Domingues, à esquerda na Rua Segismund Domingues, à direita na Rua Planalto de Conquista, seguir pela Avenida Alberto Ramos, à esquerda na Rua Serra do Pereiro, à direita na Rua Marcelo Muller, à esquerda na Rua Susana, seguir pela Rua Atopé e à direita na Avenida Jacinto Menezes Palhares.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.