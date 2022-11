Divulgação: Prefeitura de São Paulo Plone, plataforma sobre indicadores da cidade de São Paulo

Durante sua participação no São Paulo Day, que faz parte do Web Summit Lisboa, maior conferência da Europa sobre a área de tecnologia, o prefeito Ricardo Nunes lançou, além do Portal da Economia Paulistana (http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-anuncia-portal-para-investidores-durante-conferencia-em-lisboa-1), a plataforma on-line Observa Sampa (https://bit.ly/novo_observa).

Trata-se de um site que reúne dados e indicadores que possibilitam conhecer a cidade de São Paulo e suas políticas públicas de forma interativa e com transparência.

Criado em 2014 pela antiga Secretaria de Gestão, o ObservaSampa teve suas origens como uma iniciativa de Governo Aberto da Cidade de São Paulo. Em fevereiro de 2022, via decreto no 6.1036, foi transferido para a Secretaria Executiva de Planejamento de Entregas Prioritárias (SEPEP).

Desde então, a plataforma foi reformulada, recebendo uma nova interface de usuário e novas funcionalidades. Tudo isso desenvolvido por servidores de carreira da Prefeitura, em um processo de criação de capacidades estatais que tem por objetivo consolidar uma equipe de excelência em ciência de dados e análise de políticas públicas baseada em evidências em SEPEP.

Desenvolvida com tecnologias livres e em código aberto, em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), a nova interface de usuário permite explorar os mais de 600 indicadores sobre a cidade de São Paulo disponibilizados pelo Observatório. A principal novidade são os Painéis, visualizações de dados interativas que sintetizam os indicadores de oito temas: Educação, Moradia e Saneamento Básico, Saúde, População, Meio Ambiente, Economia, Trabalho e Renda, Turismo e Assistência Social.

A iniciativa não se esgota por aqui: por meio de uma parceira recém-estabelecida com a Fundação SEADE, do Governo do Estado de São Paulo, a equipe de SEPEP irá disponibilizar em breve novos painéis e análises de dados sobre a cidade baseados em evidências extraídas direto da fonte, com atualização automática.