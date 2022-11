Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes

O prefeito Ricardo Nunes participou, nesta quarta-feira (2), do São Paulo Day que integra as atividades do Web Summit Lisboa e ocorre até sexta-feira (4), na capital portuguesa. Trata-se da maior conferência da Europa sobre a área de tecnologia, realizada anualmente desde 2009 e que promove aulas e encontros com empreendedores, investidores e profissionais da área de inovação.

Durante o evento, no qual fez o lançamento dos portais Economia Paulistana e Observa Sampa, Nunes defendeu o acesso à internet como direito fundamental dos cidadãos.

"O uso da internet é tão fundamental quanto ao acesso ao sistema de saúde e à informação. As pessoas não têm como exercer sua cidadania sem ter acesso à internet", enfatizou o prefeito.

No decorrer de sua participação no São Paulo Day, o prefeito declarou à plateia - na qual também estavam presentes os secretários Aline Cardoso (Desenvolvimento Econômico e Trabalho), Marta Suplicy (Relações Internacionais), Juan Quirós (Inovação e Tecnologia) e o presidente da ADESAMPA (Agência São Paulo de Desenvolvimento), Renan Vieira – que São Paulo é a única cidade da América Latina que está no Top30 com relação ao web sistema de startups.

“Há 12 startups unicórnios instaladas em nossa capital (empresas de tecnologia privadas, avaliadas em mais de um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em bolsas de valores). São Paulo está muito focada na questão de tecnologia e a maior contribuição que podemos dar à sua população é proporcionar acesso para todos, especialmente para os que mais precisam”, ressaltou o prefeito.

Nunes destacou que, para isso, uma de suas ações foi levantar os locais que não contavam com acesso à internet na cidade, as chamadas áreas de sombra e, a partir desse movimento, iniciou os trabalhos.

“Fizemos uma alteração na legislação, com relação à questão das antenas, as ERBs (equipamentos que fazem conexão entre os telefones celulares e as companhias telefônicas), promovemos um grande avanço na questão do 5G e nos reunimos com as empresas de telecomunicação, explicando a necessidade da cobertura ampla na capital. E avisamos que a Prefeitura daria descontos grandes na instalação de antenas nas áreas sem acesso à internet”, afirmou.

A partir desta ação foram instaladas 286 antenas nos locais de sombra, o que favoreceu equipamentos como UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as escolas da rede municipal, cujos alunos foram contemplados quando foram distribuídos 506 mil tablets e 48 mil notebooks com conteúdo pedagógico e chip, mas não tinham condições de utilizá-los.

A comitiva da Prefeitura de São Paulo também cumpriu outros compromissos em Lisboa: visitou os estandes da SPNegócios/InvestSP e da cidade de Lisboa, assim como participou de reunião com a diretora municipal de Economia e Inovação da capital portuguesa, Margarida Figueiredo. O masterclass da Invest SP, do Governo do Estado de São Paulo, também estava entre os compromissos do prefeito e seus secretários.

Sobre os portais

O Economia Paulistana é uma plataforma destinada a investidores estrangeiros e nacionais, empreendedores já estabelecidos na capital e pessoas que querem abrir um negócio. O portal, totalmente gratuito, conta com versões em inglês e espanhol e está dividido em sete seções. Nelas o usuário poderá solicitar abertura de empresa, atendimento especializado realizado pela equipe da SP Negócios e informações setoriais, assim como dados territoriais e estatísticos, legislação e políticas de incentivo existentes no município. Clique aqui para visitar o portal da economia paulistana (www.negocios.prefeitura.sp.gov.br).

“A Prefeitura tem um cardápio completo de produtos e serviços destinados aos empreendedores, realizado por diversos órgãos e empresas públicas. O Economia Paulistana vem para unificar a informação e ser a janela única do empreendedor na cidade de São Paulo, fortalecendo a economia, a geração de emprego e os investimentos na capital”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, que participou do evento ao lado do prefeito Ricardo Nunes. Os secretários Marta Suplicy (Relações Internacionais), Juan Quirós (Inovação e Tecnologia) e o presidente da ADESAMPA (Agência São Paulo de Desenvolvimento), Renan Vieira, também estiveram presentes.

Turismo e qualificação profissional

Entre as ações propostas pelo portal estão: impulsionar o turismo de compras na cidade, posicionando São Paulo como o maior centro comercial do país; ampliar e fortalecer a qualificação profissional, buscando reduzir a defasagem de mão de obra. Implantar, ativar e impulsionar distritos criativos, fortalecendo as vocações vinculadas à economia criativa de cada região e criar um selo municipal que incentive e fomente a implementação de práticas e ações de responsabilidade social e ambiental também integram a iniciativa.

A plataforma conta com uma trilha completa de apoio ao empreendedor e investidor, com informações para quem ainda está pensando em empreender, quem precisa de dados sobre a capital e todo o suporte necessário para formalização de empresas.

Funcionando como um Hub de serviços, o Economia Paulistana reúne, em um único local, os principais atores econômicos do poder público, facilitando abertura de empresas, gerenciamento de negócios e os investimentos paulistanos. No espaço, o investidor encontra todo suporte necessário para emissão de documentos como nota fiscal, tributos, cadastro de obras licenciamento de atividades, bem como orientações sobre impostos, como IPTU E ISS, além de serviços relacionados a abertura, alteração e baixa de empresas.

PMDE

Juntamente com o Portal da Economia Paulistana, a Prefeitura lançou o primeiro Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico – PMDE. O planejamento, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a sociedade civil e o setor privado, conta com propostas e ações de curto, médio e longo prazo que visam promover um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo.

O estudo identificou dez setores considerados estratégicos para a administração municipal, que totalizam mais de 70% dos empregos da capital. São eles: comércio e varejo; economia verde e sustentabilidade; economia criativa; educação e qualificação; infraestrutura, mobilidade e construção; indústria; saúde, esporte e qualidade de vida; serviços financeiros e profissionais; tecnologia e inovação; turismo e gastronomia.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho criou dez Câmaras Temáticas para estabelecer um diálogo permanente com o setor privado e a sociedade civil. Divididas com os títulos de cada um dos setores estratégicos de São Paulo, os encontros contam com cerca de 30 representantes de cada uma. Os 300 atores envolvidos debatem os problemas enfrentados por empresas e instituições e propõem ao poder público municipal soluções conjuntas para promover a competitividade da cidade de São Paulo.

Além das sugestões recebidas do setor privado e da sociedade, que durante os últimos dois anos viram a economia de São Paulo ser impactada pela crise causada pela pandemia do coronavírus, a equipe do PMDE, que conta com o apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, analisou os principais planejamentos da Prefeitura de São Paulo como os planos Plurianual, Diretor Estratégico e de Ação Climática; o Programa de Metas e a Agenda 2030. O objetivo dessa integração é impulsionar o poder público nas ações e diretrizes estruturantes para a retomada econômica da cidade no pós-pandemia.

O resultado de todo o trabalho está condensado no Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 2022-2032, que propõe a atuação de todas as secretarias municipais e órgãos públicos para, em conjunto com o setor privado e a sociedade, ocorra uma estratégia integrada de desenvolvimento identificando vocações regionais, necessidade de obras públicas, desburocratização, desestatização, qualificação da mão de obra e benefícios sociais, assim como geração de renda e promoção cultural. Para ter acesso ao documento, clique aqui(www.negocios.prefeitura.sp.gov.br).

Plataforma Observa Sampa

Trata-se de um portal on-line que reúne dados e indicadores que possibilitam conhecer a cidade de São Paulo e suas políticas públicas de forma interativa e com transparência. Essa é a função do ObservaSampa (https://bit.ly/novo_observa).

Criado em 2014 pela antiga Secretaria de Gestão, o ObservaSampa teve suas origens como uma iniciativa de Governo Aberto da Cidade de São Paulo e, nesses oito anos de existência, já passou também pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Em fevereiro de 2022, via decreto no 6.1036, foi transferido para a Secretaria Executiva de Planejamento de Entregas Prioritárias (SEPEP).

Desde então, a plataforma foi reformulada, recebendo uma nova interface de usuário e novas funcionalidades. Tudo isso desenvolvido por servidores de carreira da Prefeitura, em um processo de criação de capacidades estatais que tem por objetivo consolidar uma equipe de excelência em ciência de dados e análise de políticas públicas baseada em evidências em SEPEP.

Desenvolvida com tecnologias livres e em código aberto, em parceria com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), a nova interface de usuário permite explorar os mais de 600 indicadores sobre a cidade de São Paulo disponibilizados pelo Observatório. A principal novidade são os Painéis, visualizações de dados interativas que sintetizam os indicadores de oito temas: Educação, Moradia e Saneamento Básico, Saúde, População, Meio Ambiente, Economia, Trabalho e Renda, Turismo e Assistência Social. Mas a iniciativa não se esgota por aqui: por meio de uma parceira recém-estabelecida com a Fundação SEADE, do Governo do Estado de São Paulo, a equipe de SEPEP irá disponibilizar em breve novos painéis e análises de dados sobre a cidade baseados em evidências extraídas direto da fonte, com atualização automática.

