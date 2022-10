Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 Urnas eletrônicas foram abertas às 8h em todo o Brasil

A votação para o segundo turno das eleições está encerrada em todo o Brasil. Os eleitores que chegarem às suas seções eleitorais a partir das 17h serão impedidos de votar. Já aqueles que tiverem chegado ao local de votação pontualmente às 17h ainda podem exercer o direito ao voto. As urnas foram abertas às 8h da manhã.

Os brasileiros foram às urnas neste domingo (30) para decidir o próximo Presidente da República. Doze estados ainda precisam definir também o próximo governador. O processo de apuração já está em andamento e levará apenas algumas poucas horas para ser concluído.

A Justiça determinou que os apoiadores do candidato vencedor poderão ocupar a Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20h30. O advogado do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Michel Bertoni Soares, afirmou que a decisão garante direitos constitucionais.

"A decisão garante os direitos constitucionais de reunião e livre manifestação de pensamento, coroando a eleição como a festa da democracia. Isso porque permitirá que a avenida Paulista seja ocupada para comemorações do grupo que se sagrar vencedor das eleições presidenciais."

A Justiça proíbe que grupos politicamente antagônicos se manifestem no mesmo lugar, justamente para evitar confrontos. Desde 2020, foi estabelecido um rodízio entre oposição e situação para o uso da Avenida Paulista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .