Divulgação - 19.08.2022 Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (26), Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro , disse em vídeo publicado nas redes sociais que o atual presidente presidente do Brasil , Jair Bolsonaro (PL), está deixando uma "bomba-relógio" para os mais pobres pagarem a partir de 2023.

"Essa conta vai chegar e quem vai pagar é você. O governo vai estar afundado, cheio de dívida. Você já sabe como é que o Bolsonaro faz quando o dinheiro acaba. Ele não mexe com o rico. Ele vai tirar dos pobres como sempre fez", apontou o prefeito.

Apesar de ser filiado ao PSD, Paes declarou seu apoio a Lula em julho, durante um encontro do Partido dos Trabalhadores, e tem feito campanha durante as eleições para o ex-presidente no Rio.

O prefeito do Rio, ainda, citou no vídeo que não é nem nunca foi filiado ao PT, "mas esse momento exige de todos nós responsabilidade".

De acordo com Eduardo Paes, se reeleito, Bolsonaro vai mexer no orçamento da saúde e da educação para compensar os gastos da sua gestão. "[Vai tirar] da educação, da saúde, da segurança, da moradia, do remédio de pressão da tua mãe, da merenda do teu filho, do seu salário mínimo", afirmou no vídeo.

"Você vai escolher se quer deixar essa tarefa na mão de Bolsonaro, um cara que resolve crises às custas do povo mais humilde. Ou na mão do Lula, um cara que já mostrou que sabe atravessar crises sem deixar as pessoas mais humildes para trás", concluiu.

— Eduardo Paes (@eduardopaes) October 26, 2022

