Reprodução Campanha de Fábio Mitidieri (PSD) tentou impedir a divulgação da pesquisa Atlas

A Justiça Eleitoral não acatou o pedido feito pela campanha de Fábio Mitidieri (PSD). A equipe do deputado, que disputa o segundo turno para o governo de Sergipe, queria que a divulgação da pesquisa do Instituto Atlas Intel fosse proibida.



A campanha do político alegou, na tarde de quinta-feira (25), que havia um erro no plano amostral e a indução dos entrevistados, pelo fato do nome de Lula vir antes do de Bolsonaro nos questionários.

O juiz Leonardo Almeida não aceitou o pedido de liminar. "Ausente à verossimilhança das alegações, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência", diz a decisão.

"Quanto à alegação de eventual indução dos entrevistados a partir de perguntas sobre a eleição presidencial avistada no questionário da pesquisa impugnada, entendo que não há efetivo prejuízo e que tal fato não tem qualquer impacto na confiabilidade", justifica o magistrado.

Na última pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira (25), Rogério Carvalho (PT) abriu 13 pontos de diferença . De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 18 e 22 de outubro, o petista teve 56,6% dos votos válidos, enquanto o pessedista, 43,4%