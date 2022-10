Cleia Viana/Câmara dos Deputados Deputado Fabio Mitidieri disputa o governo de Sergipe

O deputado Fábio Mitidieri (PSD), que disputa o segundo turno para o governo de Sergipe, foi internado nesta quarta-feira (26). O político, de acordo com informações divulgadas pela assessoria do candidato, está sendo monitorado pela equipe médica do hospital Primavera "após sentir mal-estar durante agenda política".

Ainda segundo o comunicado, Mitidieri já havia relatado cansaço "pelo excesso de atividades de campanha". "Nesta quarta-feira (26), durante agenda com empresários e produtores do ramo agrícola, Fábio teve um mal-estar e foi conduzido para o hospital Primavera, onde realizou exames. A equipe médica que o atendeu aconselhou suspensão de compromissos de trabalho e permanência no hospital para observação", diz o texto.

A Assessoria do candidato ao governo do Estado pelo PSD, Fábio Mitidieri, informa que ele está internado, sendo monitorado por equipe médica do hospital Primavera após sentir mal-estar durante agenda política. — Fábio Mitidieri (@fabiogov55) October 26, 2022

De acordo com o boletim médico emitido pelo hospital Primavera, Mitidieri "realizou exames que não evidenciaram alterações relevantes", ressalta o texto, assinado pelo médico Ricardo Ferreira Leite.

Nesta quinta-feira (27), acontece o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno na TV Sergipe, afiliada da TV Globo. Mitidieri é esperado, junto com Rogério Carvalho (PT).