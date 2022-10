Cleia Viana/Câmara dos Deputados Deputado Fabio Mitidieri disputa o governo de Sergipe

A pesquisa Atlas Intel divulgada nesta terça-feira (25) frustrou integrantes da campanha de Fábio Mitidieri (PSD) para o governo de Sergipe. O deputado aparece em segundo lugar no levantamento, 13 pontos atrás de Rogério Carvalho (PT).



O estudo foi realizado entre os dias 18 e 22 de outubro. De acordo com ele, o petista tem 56,6% das intenções de votos válidos. Mitidieri aparece com 43,4%.

"As pesquisas em Sergipe revelam a verticalização do voto nacional, com grande maioria dos eleitores do Lula preferindo o candidato do mesmo partido ou apoiado pelo ex-presidente. Além disso, temos o alto índice de rejeição do atual governador, Belivado Chagas, e da avalição ruim do seu governo, o que prejudica o candidato da continuidade, que é Fábio Mitidieri”, explicou Andrei Roman, CEO do Instituto Atlas Intel.

Ainda de acordo com o Atlas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 61,6% da intenção de votos em Sergipe. Jair Bolsonaro (PL) aparece com 36,5%. Não souberam responder ou disseram que irão votar branco ou nulo, 1,9% dos entrevistados

O atual governador, Belivaldo Chagas (PSD), é desaprovado por 56,9% da população. Apenas 7,3% dos entrevistados avaliam o executivo estadual como bom.

Enquanto isso, na campanha de Rogério Carvalho o clima é de entusiasmo. A ausência de Mitidieri no debate do Grupo Fan, na manhã desta terça (25), foi encarada por aliados do petista como "perda de fôlego da estratégia de virada" do deputado.