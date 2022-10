Reprodução: Facebook / @SPTransOficial Ônibus em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes anunciou a gratuidade no transporte por ônibus na cidade de São Paulo, no próximo domingo, dia do segundo turno das eleições. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (24) em reunião com secretários municipais, presidente da SPTrans, Levi dos Santos Oliveira e em seguida apresentada a representantes da sociedade civil.

A Prefeitura também manterá o acréscimo de 2 mil ônibus à frota que normalmente circula aos domingos, como ocorreu no primeiro turno. A gratuidade será das 6h às 20h para todos os passageiros.

“Estou convicto de que na Cidade de São Paulo não é o transporte que influencia a abstenção, mas como líder de uma gestão que ouve a sociedade, decidi tomar essa medida como sinalização da Prefeitura para fortalecer a democracia e facilitar o deslocamento dos eleitores”, afirmou o prefeito.

“Analisamos as estatísticas do primeiro turno e ficou claro que o transporte não foi um impedimento para que a população exercesse seu direito ao voto, mesmo porque, as maiores abstenções foram nas regiões centrais da cidade, por motivos diversos. Mesmo assim, vamos oferecer a gratuidade no segundo turno para incentivar a todos que compareçam às urnas, fortalecendo a democracia e dando a esta data sua devida importância”, completou Nunes.

No domingo de eleições, o transporte será gratuito em qualquer linha para todas as pessoas das 6h às 20h. Os passageiros vão embarcar pela porta traseira e quem entrar pela dianteira poderá descer pela frente. A medida vai ao encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizando as prefeituras de todo o país a adotarem a gratuidade dos ônibus no dia das eleições, de forma a garantir que os eleitores tenham condições de votar.

