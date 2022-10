Reproducao: Facebook Lula e Bolsonaro

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta segunda. Candidatos terão agenda no Sudoeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): candidato cumpre atividades de campanha em Brasília, que incluem encontro com lideranças da indústria no Alvorada, em horário não divulgado.

Lula (PT): candidato participa de Ato em Defesa da Democracia e do Brasil, no Teatro Tuca, em São Paulo, às 19h.

