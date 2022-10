Fotos: divulgação Candidatos do PT e do PSD disputam o segundo turno em Sergipe

A disputa pelo segundo turno ao governo de Sergipe ganhou um novo capítulo. As diferenças entre os resultados das pesquisas de opinião de institos nacionais e dos locais tem causado desconfiança na populção do estado. Enquanto no Real Time Big Data e no IPEC o candidato Rogério Carvalho (PT) aparece na liderança das intenções de voto, empresas de atuações regionais, como ETC e Veritá, apontam Fábio Mitidieri (PSD) em primeiro lugar.

No último dia 19, o levantamento do Real Time Big Data apontou Rogério Carvalho com 57% dos votos válidos e Mitidieri, com 43%. Na pesquisa estimulada, onde são apresentados os candidatos para que o leitor escolha, foram 46% para o petista e 35% para o representante do PSD.

No dia 20, a pesquisa IPEC colocou Rogério com 43% dos votos totais e Mitidieri com 40%. Em relação a votos válidos, os candidatos marcaram 51% e 49%, respectivamente.

Ainda no dia 20, o instituto ECM divulgou um levantamento dando 39,7% das intenções de votos para o psdbista e 36,8% para o petista. Já na última sexta-feira (21), o Veritá apontou os seguintes números: Fábio Mitidieri com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Rogério Carvalho.

No primeiro turno, o petista terminou a disputa em primeiro, com 44,70% dos votos válidos. O deputado do PSD recebeu 38,91% dos votos válidos.