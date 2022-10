Marcello Casal Jr/Agência Brasil Saiba quais capitais terão transporte público gratuito no 2º turno

Até esta quinta (20), pelo menos 14 capitais brasileiras já confirmaram que vão oferecer transporte público coletivo gratuito no dia do segundo turno das eleições de 2022 , que será no dia 30 de outubro. São elas:

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Boa Vista (RO)

Campo Grande (MT)

Cuiabá (MS)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Palmas (TO)

Porto Alegre (RS)

Rio de Janeiro (RJ)

Vitória (ES)

Das 14 capitais que garantiram o transporte gratuito no primeiro turno, Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Salvador (BA) e São Luís (MA) ainda não confirmaram se pretendem manter o benefício no dia 30.

No Acre, a capital Rio Branco vai manter o regime de gratuidade apenas no trecho de volta, com a apresentação do comprovante de votação. Natal (RN) terá tarifa reduzida, com 50% de desconto.

A ação está alinhada com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgada na quarta-feira (19), que concede autorização às prefeituras para disponibilizarem gratuitamente serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros no dia do segundo turno.

A prefeitura de São Paulo já anunciou que não fornecerá transporte gratuito no dia 30 de outubro .

A liberação do transporte não é uma obrigatoriedade, nem provoca punição por improbidade em caso de recusa.

A autorização inclui a possibilidade de uso, para os mesmos fins, de ônibus escolares e outros veículos públicos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderá, ainda, expedir regulamentação sobre a matéria, se entender necessário.

Primeiro turno

No primeiro turno, que foi no dia 2 de outubro, 14 capitais garantiram gratuidade no transporte público para permitir o deslocamento de eleitores. São elas:

Recife (PE)

Boa Vista (RR)

Campo Grande (MS)

Curitiba (PR)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Porto Alegre (RS)

Porto Velho (RO)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

Em Natal (RN), os eleitores tiveram o benefício de uma tarifa social de 50% e, em Rio Branco (AC), o passe livre foi garantido no retorno com a apresentação do comprovante de votação.

Além dessas capitais, ofereceram passe livre as cidades de Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, São Leopoldo e Canoas, todas no Rio Grande do Sul, e Diadema, na Grande São Paulo. Em outras capitais, o benefício não foi garantido.

