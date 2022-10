Reprodução/Band - 28.08.2022 Segundo turno acontece no dia 30 de outubro

Pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste domingo (16) aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 48,7% das intenções de votos, enquanto o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que esteve à frente no primeiro turno, tem 46,4%.

Já no levantamento dos votos válidos, que são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos, Bolsonaro tem 51,2%, enquanto o ex-presidente tem 48,8%.

Com a margem de erro de dois pontos percentuais, Bolsonaro, que teve 32,6% no primeiro turno, pode ter entre 49% a 51%. Já o petista que teve 36,6%, pode ficar entre 47% e 51%. Foram entrevistados 5.528 pessoas e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Lula está na liderança nos eleitorados feminino, na faixa etária entre 16 a 24 anos, sem estudos até o ensino fundamental e com rendimento de dois salários mínimos. Já o candidato do Partido Liberal lidera os votos no público masculino, nas quatro faixa etárias entre 25 a 60 anos, estudantes do ensino médio e superior, e renda superior a dois salários mínimos.



Nas regiões, Lula só aparece na frente no Nordeste. Segundo o instituto, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a exercer o direito de votar. No primeiro turno, 20,9% de pessoas não votaram, mas podem votar no dia 30 de outubro. Para a pesquisa, o instituto entrevistou 5.528 pessoas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.