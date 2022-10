Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 Cada eleitor sabe os motivos que o levaram a apertar cada número da urna

O ano de 2022 tem sido marcado por uma forte polarização política. Assim como aconteceu em 2018, o voto contrário, seja anti-Lula ou anti-Bolsonaro, tem dado o tom dessas eleições . Ódio, medo, violência, o que tem motivado os brasileiros para decidir em quem votar? Segundo especialistas, diferente de 2018, o pleito de agora tem valores e motivações bem diferentes das de quatro anos atrás. Se antes a escolha dos brasileiros era impulsionada pelo desejo de ruptura, agora o medo e a rejeição ao candidato oponente são determinantes para a escolha do voto.



Para Lier Pires, professor titular do Ibmec-RJ, há semelhanças e diferenças entre as duas eleições. Dentre as semelhanças, a primeira diz respeito à economia. "Assim como em 2018, embora por razões diferentes, o Brasil vive uma situação delicada, em especial para os mais pobres, cuja vulnerabilidade às flutuações do mercado é maior. Dessa forma, mesmo com a forte injeção de recursos públicos na economia, quer pela via do auxílio emergencial, quer pela via do orçamento secreto e da intervenção do Planalto na política de preços da Petrobras, o fato é que há muita fome, desemprego, subemprego e diminuição da renda média dos trabalhadores, além de um cenário de inflação acima de dois dígitos nos últimos 12 meses", declara.

Segundo Lier, outra semelhança importante refere-se à polarização política entre as duas candidaturas. Uma de direita, Bolsonaro, e outra de centro-esquerda, cujos candidatos, Lula em 2022 e Haddad em 2018, são do Partido dos Trabalhadores (PT). Esta polarização resulta, dentre outros aspectos, na inviabilidade fática de candidaturas alternativas, como se viu em 2018, quando Ciro (12,47%) e Alkmin (4,76%) ficaram muito atrás de Bolsonaro (46,03%) e Haddad (29,28%), e agora em 2022, quando Simone Tebet (4,16%) e o Ciro (3,04%) foram desidratados pela crescente polarização entre Lula (48,43%) e Bolsonaro (43,20%).

Ódio como motivação

A profissional de educação física Jéssica Chaves, 42, acredita que 2022 é um 2018 parte II que pode ser visto com PT e Bolsonaro no 2º turno, as instituições em cheque, antipetismo em alta, por exemplo. "Tenho percebido através da mídia, das pessoas na rua, da indignação cada vez mais evidente. Pessoas intolerantes, deixando muito claro seu ódio contra aqueles que pensam diferente deles", comenta.



Jéssica não acredita que estejam votando por implicância ao presidente, mas sim pelas "atrocidades que ele tem feito". "Não creio que o pessoal da esquerda tenha ódio, creio que o ódio parte dos extremistas que idolatram o atual presidente. Muitos dos que votaram em Bolsonaro em 2018, não votarão agora por tudo que vem acontecendo no país, por tudo que ele fez e principalmente o que deixou de fazer na pandemia, pelas falas descabidas dele etc", declara.

Paulo Baía, sociólogo e professor da UFRJ, acredita que as pessoas estejam votando por ódio a Bolsonaro ou a Lula. "Só perceber que os dois foram rejeitados por uma parcela imensa de eleitores, que não apenas votaram nos demais candidatos mas também anularam, votaram branco ou não compareceram. A rejeição dos dois são equivalentes, não são iguais! Hoje o principal motor do voto é o medo, as pessoas estão com medo de Bolsonaro ou de Lula e esse medo está consolidando pelo menos 40% do eleitorado dos dois", afirma.

De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Datafolha , 50% dos eleitores se negam a votar em Bolsonaro e 46% dizem não votar de jeito nenhum em Lula.

Segundo o sociólogo, as eleições de 2022 são totalmente diferentes das de 2018. "A última eleição presidencial foi uma eleição disruptiva, eleição de Jair sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem propaganda de rádio, sem debate e foi contra o sistema. Havia uma onda contra tudo e todos e essa onda encontrou uma figura que foi a de Bolsonaro", comenta. Para Paulo a polarização ganhou um novo polo: ela existia entre o PT e o PSDB e foi substituída por PT e Jair Bolsonaro.

O cientista político e pesquisador de pós-Doutorado da UERJ Theófilo Rodrigues acredita que democracia é marcada por essas divisões e polarizações e não há problemas quando elas funcionam dentro de um agonismo, ou seja, quando os adversários respeitam as regras democráticas do jogo. "O problema, como bem observa a filósofa belga Chantal Mouffe, é quando o agonismo é substituído pelo antagonismo, e o adversário se torna um inimigo a ser destruído", declara.

Theófilo acredita que o atual chefe do executivo seguiu por um "caminho antidemocrático da lógica de destruição do inimigo". "Tenho a impressão de que os principais atores da democracia brasileira perceberam esse risco e se uniram em 2022 em uma frente para impedir que a democracia no país seja destruída", afirma.

Aumento de tensão

A estudante de odontologia Rebeca Silva, de 22 anos, vê a polarização de 2022 mais intensa do que em 2018. Para ela, a maior parte das pessoas que votarão contra Bolsonaro, será por causa de sua atuação na pandemia. "Foi uma pandemia que ninguém estava preparado, acredito que não houve uma harmonia entre governo e os estados. Foi caótico em vários momentos e esperavam que o presidente atuasse de forma que não houvesse nenhum tipo de 'sequela', como o aumento dos preços dos combustíveis, alimentos, etc", comenta.

Rebeca afirma que escolheu votar no atual presidente por, entre outros motivos, não concordar com a inclinação de Lula com os "ditadores" dos países vizinhos. "Lula saiu da cadeia direto para a candidatura de presidente, mesmo com regresso dos anos em que o PT esteve em governo. Além disso, o governo de Lula roubou comprovadamente milhões. Ele foi julgado e preso", afirma.

Para Lier Pires a rejeição a Lula cresceu dentro da margem de erro, ao ponto que a de Bolsonaro diminuiu, segundo as últimas pesquisas. "Isso significa que os ataques bolsonaristas a Lula, associadas aos “pacotes de bondades” postos em prática pelo Planalto, estão funcionando, fazendo reviver o antipetismo candente em 2018. Este crescimento na rejeição a Lula vai continuar? Essa é uma informação que nós só teremos com a divulgação das próximas pesquisas", indaga.

O professor Fernando Fernandes, de 32 anos, acredita que o movimento crescente anti-PT faz parte de um "enredo costurado de inverdades e falta de análise do contexto a nível macro". "Eu pretendo votar em Lula, por entender que ele em seu mandato teve muitos contributos educacionais, de saúde pública e que de fato fazem mais sentido para mim. Eu já não gostava de Bolsonaro em 2018 e os 4 anos de sua gestão me fizeram ainda mais arredio ao movimento Brasil Livre", declara.

Para a confeiteira e empreendedora Vitória Peixe, de 32 anos, é preciso ter consciência de seu voto. E para ela, um voto consciente é um voto "em que você sabe do que realmente se trata o plano de governo do seu candidato, o que realmente ele pretende fazer para governar seu país". "Se eu fosse votar no Lula apenas porque ele diz que vai botar comida na mesa do pobre, seria um voto decidido apenas por discurso. Mas quando eu paro, leio o plano de governo, analiso como foi o Brasil durante seu período que ele esteve no governo , analiso os processos contra ele, posso sim conscientemente decidir não votar nele. Porque sei do que realmente se trata", declara. (Bianca Guilherme)