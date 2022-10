Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 04/08/2022 Jair Bolsonaro é candidato à presidência

Nesta quarta-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) desaprovou a soltura do ator José Dumont , de 72 anos. O artista estava preso desde o mês passado por suspeita de armazenar fotos e vídeos de pornografia infantil. O chefe do executivo federal não cita nominalmente o suspeito, mas trata a liberação como “um completo escárnio”.



O governante declarou que a saída de Dumont no Dia das Crianças é “um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança de seus filhos”. O posicionamento foi muito elogiado pelos seus apoiadores.

"É um completo escárnio soltar um indivíduo preso em flagrante por envolvimento com pedofilia e acusado de estupro de vulnerável em pleno dia das crianças! Um tapa na cara de pais e mães que temem pela segurança de seus filhos. Proteger as crianças deveria ser prioridade máxima!", escreveu.

Bolsonaro ainda falou que tem “imagens de crianças” sendo “seqüestradas”, seguindo a declaração feita pela senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos). A ex-ministra afirmou que há casos de abusos sexuais contra crianças traficadas da ilha de Marajó (PA) para o exterior.

“Nós temos imagens de crianças nossas, brasileiras, com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras, sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem no sexo oral”, comentou Damares em um culto na Assembleia de Deus em Goiânia, no fim de semana.

“Tão revoltante quanto é ver que alguns preferem se revoltar mais com uma mulher que corajosamente denuncia e luta contra esquemas de tráfico e exploração sexual do que com os próprios criminosos”, se posicionou Bolsonaro.

Ator José Dumont é liberado

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou a soltura do ator José Dumont , de 72 anos, que foi preso em flagrante por armazenamento de imagens de cunho sexual envolvendo crianças. Ele deixou a prisão Casa do Albergado Crispim Ventino , em Benfica, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (12) e passará a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

A decisão compreendeu que a prisão preventiva precisava ser revogada pois o ator está sendo processado pelo crime do art. 241-B do ECA (armazenamento de imagens de cenas pornográficas). E, de acordo com o Código de Processo Penal, nestes casos, não cabe a prisão preventiva. De acordo com o Tribunal, o processo segue em segredo de Justiça.

O ator foi preso em flagrante no último dia 15 de setembro por posse de material pornográfico infantil durante uma operação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV). Dumont foi levado para a delegacia após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua casa, no Catete.

