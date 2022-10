Previsto na Lei Orgânica do Município de São Paulo, a Prefeitura divulga nesta sexta-feira (7) o monitoramento das ações previstas no Programa de Metas 2021-2024 referente aos seis primeiros meses do segundo ano de execução, período compreendido entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2022.

Elaborado pela Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias (SEPEP), o balanço reúne o desempenho alcançado pelos órgãos da administração municipal em relação às iniciativas previstas em cada uma das metas. Assim, o material divulgado pela Prefeitura de São Paulo contém o monitoramento de cada uma das 77 metas e indicadores pactuados com a sociedade civil, além de abordar os principais destaques na produtividade acumulada durante o período.

O documento expõe a conclusão de cinco novas metas. Portanto, de 2021 até junho de 2022 sete foram concluídas e as demais podem ser acessadas neste link (https://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/)

As cinco metas atingidas no primeiro semestre de 2022 foram:

• Meta 38: Ampliar a iluminação pública utilizando lâmpadas de LED em 300 mil pontos;

• Meta 57: Realizar 600 mil atendimentos ao trabalhador, incluindo orientação, qualificação e encaminhamentos para oportunidades formais de trabalho e geração de renda;

• Meta 60: Capacitar 300 mil cidadãos em cursos voltados à inclusão digital;

• Meta 65: Implantar hospital veterinário;

• Meta 75: Alcançar 7,37 pontos no índice de Integridade da Administração Direta da PMSP.

Como divulgado no 1° Relatório de Execução Anual do PdM ( https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/SEPEP/arquivos/Prefeitura de S%C3%A3o Paulo - Relat%C3%B3rio de Execu%C3%A7%C3%A3o Anual - Programa de Metas -2021-com-errata-maio-22.pdf ) em fevereiro de 2022, duas metas foram atingidas no ano de 2021: Meta 09 e Meta 52. O balanço do primeiro semestre de 2022 reforça cada vez mais o compromisso da atual gestão com os cidadãos, divulgando de maneira clara e transparente as ações e políticas públicas para melhoria da qualidade de vida no Município.

Clique aqui para conferir o documento completo ( http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/sepep/arquivos/balanco-pdm-sp-junho-2022.pdf ).

SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo*

