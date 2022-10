Reprodução Aline Macedo

Mais de 120 famílias que perderam entes queridos no período da pandemia se reúnem para homenageá-los em um livro, com memórias e depoimentos sobre o processo de reconstrução de suas vidas. O lançamento será no próximo sábado (08), na Cidade das Artes.

O evento contará com um bate-papo com a médica e pesquisadora Margarete Dalcolmo, que também participa da publicação e vai falar sobre os efeitos da pandemia no Brasil e no mundo. Em memória aos mais de 680 mil brasileiros que morreram, também será plantado um ipê amarelo.

