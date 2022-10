O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), iniciou o último dia de campanha com carreata na zona sul da capital. Em seguida, o atual governador de São Paulo caminhou com uma multidão de apoiadores em Osasco, demonstrando força de sua candidatura na reta final da campanha eleitoral. Rodrigo defende uma série de propostas que ajudam a diminuir as desigualdades e garantem acesso das famílias mais pobres aos programas do governo.

“Faço um balanço muito positivo desse período de campanha. Cada vez mais a população compreende as propostas de governo, principalmente as propostas de combate à desigualdade social, o imposto zero para população mais pobre, o Cartão Bom Prato, os avanços também na área do desenvolvimento econômico, onde nós vamos conseguir fazer o MédioTec, com cursos técnicos aos alunos do ensino médio do estado de São Paulo”, disse.

A proposta do Imposto Zero para as famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico é devolver, a partir de 1º de janeiro, o imposto estadual recolhido em qualquer compra com emissão da Nota Fiscal Paulista. Outra proposta de Rodrigo é a criação do Cartão Bom Prato de R$ 300 às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Meu outro compromisso é que ninguém passe fome em São Paulo nos próximos quatro anos. Com esse dinheiro, as pessoas poderão comprar seu alimento ou comprar uma refeição em um restaurante Bom Prato”, afirmou.

O atual governador de São Paulo afirmou que as propostas apresentadas foram estudadas e cabem dentro do orçamento do estado. “Cada vez mais as pessoas estão falando dessas propostas, vendo que foram propostas factíveis e concretas. Isso é um compromisso que eu tenho para os próximos quatro anos aqui em São Paulo”, declarou.

Rodrigo Garcia também falou sobre os cursos de qualificação, que serão levados para as periferias. “São cursos, por exemplo, nas Fábricas de Cultura, como robótica, indústria de games, indústria de audiovisual, porque esse é o emprego do futuro, e além disso tudo, vamos ter o ensino médio integrado ao ensino técnico, portanto, é ajudar num momento de dificuldade e criar oportunidades para todos”, disse.

Depois da carreata, Rodrigo Garcia participou de uma caminhada com apoiadores em Osasco. De lá, seguiu para o Brás, onde fez corpo a corpo e defendeu propostas para livrar São Paulo da polarização política. A agenda seguiu com caminhadas ao lado de apoiadores no período da tarde, com encerramento em São Bernardo do Campo, em evento com aliados dos 10 partidos que compõem a coligação São Paulo Pra Frente.

“Fiz uma campanha limpa, fui atacado por diversos adversários, mas procurei proteger as conquistas de São Paulo, mostrando que São Paulo é o melhor estado do Brasil e eu quero quatro anos de governo para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi de uma vida dedicada a São Paulo”, concluiu Rodrigo Garcia.