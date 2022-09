Flickr/Rodrigo Garcia Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), e o candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB) intensificaram o corpo a corpo com o eleitor na agenda de campanha desta sexta-feira (30), na capital paulista.

A caminhada teve início no Mercado Municipal, no Centro Histórico, com a participação do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, e seguiu pela Rua José Paulino, no Bom Retiro, e Praça Ramos de Azevedo, na região da República.

“Eu fiz uma campanha propondo o melhor futuro para São Paulo, propondo coisas concretas. Fui atacado por todos os adversários, é só verem os programas de televisão. Mas me mantive firme pelos interesses de São Paulo e principalmente sobre o que eu quero fazer para o futuro, que está em jogo neste domingo”, afirmou Rodrigo Garcia.

Mesmo debaixo de chuva, o candidato não deixou de defender projetos e programas para o estado e a manutenção dos investimentos iniciados nesta gestão. “Defendo as mais de 8 mil obras estão em andamento, os programas que São Paulo dá valor, como Poupatempo, Bom Prato, o VivaLeite, as próprias Etecs e Fatecs, as cinco obras de metrô, se elas vão parar ou elas vão continuar, porque qualquer um que ganhar a eleição vai demorar mais de um ano pra avaliar o que está acontecendo em São Paulo”, ressaltou.

O candidato ao Senado Edson Aparecido aproveita a reta final de campanha para mostrar à população sobre a importância do voto para senador. “Dá para perceber que a maioria das pessoas não têm candidato ao Senado. E é por isso que a gente precisa fazer esse corpo a corpo, que é muito importante. E agora que se decide o voto. Estou muito otimista, muito esperançoso. Se Deus quiser vamos levar o Rodrigo para o segundo turno e eu vou para Brasília defender São Paulo”, disse Edson Aparecido.

A comerciante Mia Azevedo, que trabalha no mercado municipal, declarou voto em Edson Aparecido. “Ele é o melhor para a cidade. Ele tem uma vida política muito bonita, muito correta. Ele fez um trabalho muito bom durante a pandemia. Foi um excelente secretário de saúde e eu acredito que como senador vai defender ainda muito mais São Paulo lá em Brasília.”