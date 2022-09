Reprodução: Instagram - 28/09/2022 Valmir de Francisquinho

O candidato ao governo de Sergipe Valmir de Francisquinho (PL) disse, na última terça-feira (27), durante o debate na TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, que irá votar em Jair Bolsonaro para presidente nesta eleições. O chefe do Executivo também é membro do Partido Liberal.

Nos instantes que antecederam o debate, Francisquinho declarou que “aquele era um momento de muita adrenalina e que seu coração batia muito forte.”

O liberal acrescentou que o encontro entre os candidatos seria importante para “a sociedade tirar dúvidas”. Valmir está inelegível pela Justiça Eleitoral. Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico e impugnado no dia 8 de setembro, mas por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, pode participar de todos os atos de campanha. Francisquinho ainda terá o nome e foto na urna eletrônica no dia da votação.

Durante o debate, Valmir foi questionado pelo candidato Rogério Carvalho (PT), sobre apoio de Valmir ao presidente Jair Bolsonaro. “Estou no PL desde 2009. E continuo no PL. O presidente Bolsonaro veio a Sergipe, eu sou partidário e acompanho a orientação do partido. Voto no presidente Bolsonaro”, afirmou Valmir.

O candidato impugnado deu ênfase aos rumos administrativos de Sergipe e alertou sobre os perigos da fake news durante o debate.