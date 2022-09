Flickr/Rodrigo Garcia Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB)

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), reafirmou que o estado de São Paulo continuará investindo em obras de infraestrutura para gerar empregos e para melhorar a qualidade de vida do cidadão paulista. Rodrigo também destacou investimentos no agronegócio paulista, que registrou crescimento de 28% em 2021.

“O agro de São Paulo é uma potência, já que crescemos 28% em 2021, enquanto o Brasil cresceu 10%. Vamos fortalecer a política de seguro rural, vamos fortalecer a política de crédito e vamos fortalecer a pesquisa, para que a gente aumente a produtividade no campo em todo o estado de São Paulo”, disse Rodrigo, que cumpriu agenda de campanha nesta quarta-feira (28) em Votorantim, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Rodrigo lembrou da Lei da Paz no Campo, que criou nova fronteira agrícola para o agro do estado. “Com isso nós não vamos ter mais invasões aqui em São Paulo e vamos ter mais investimentos no campo para poder gerar renda, emprego e política da integração digital”, frisou. Outra proposta é oferecer conectividade no campo para favorecer principalmente os pequenos agricultores.

O governador de São Paulo também renovou o nosso compromisso com obras de infraestrutura, como com os investimentos do estado de São Paulo na Região Metropolitana de Campinas. “Iniciaremos a duplicação da ligação entre o aeroporto de Viracopos e a Rodovia dos Bandeirantes e faremos as marginais na rodovia Santos Dumont e tantas outras ações que vão continuar fazendo com que Campinas atraia muitos investimentos”, declarou.

Uma das propostas de Rodrigo Garcia é levar para o interior do estado as Fábricas de Cultura para a formação de obra em economia criativa. “Afinal, nós teremos uma oportunidade grande de empregos nos próximos quatro anos nos serviços da economia criativa, com profissionalização e qualificação nas indústrias de games, audiovisual e robótica”, explicou.