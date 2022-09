Reprodução/Twitter Belivaldo Chagas





Belivaldo Chagas (PSD), atual governador de Sergipe, está irritado com o desempenho de Fábio Mitidieri, o seu candidato nas eleições de outubro deste ano para a sucessão do cargo estadual.



O fraco desempenho do candidato do PSD vem frustrando os planos de Chagas, que tem como objetivo manter o seu grupo político no domínio da máquina pública sergipana.

O atual governador do Sergipe chegou a ser cassado e afastado do cargo em 2019. Na ocasião, o Tribunal Regionl Eleitoral (TRE) acusou Belivaldo de abuso de poder político e econômico.

A ação, no entanto, foi revertida por Chagas. No julgamento do TRE ele havia ficado inelegível por oito anos. O MP Eleitoral tinha decidido pela cassação por entender que houve o uso repetido de propagandas institucionais do governo do Estado para promover a imagem de Belivaldo, o que beneficiou sua candidatura.