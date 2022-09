REPRODUÇÃO: Redes sociais - 27/09/2022 Gás natural em Sergipe

O gás natural em Sergipe é 70% mais caro do que outros estados do Nordeste. Atualmente, o estado é governado por Belivaldo Chagas (PSD), que vem recebendo críticas de entidades do empresariado e economistas por conta de altas tarifas no produto.

O valor do gás oferecido para a indústria pela SERGÁS, a companhia de Gás de Sergipe, é 70,3% maior do que o praticado no Rio Grande Norte, por exemplo.

Em outros estados da região, como em Alagoas, o preço está 42,7% menor. Já na Bahia, que também faz fronteira com Sergipe, o valor é 36,5% mais baixo.

Prejuízo aos taxistas e trabalhadores de aplicativo

A alta tarifa impacta no ramo dos trabalhadores autônomos que utilizam gás natural para circular com veículos, como os taxistas e os trabalhadores de aplicativos.

Em comparação com o preço de Alagoas, o valor das corridas em Sergipe é 35% mais caro. Nos outros estados, o valor é 19% superior em Alagoas e 13% na Bahia.