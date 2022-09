Fotos: Divulgação Alessandro Vieira (PSDB), Fábio (PSD), Niully Campos (PSOL), Rogério Carvalho (PT) e Valmir de Francisquinho (PL)

Os candidatos ao governo de Sergipe se encontram na noite desta terça-feira (27), a partir das 22h30, no debate realizado pela TV Sergipe. O programa será realizado nos estúdios da emissora em Aracaju e contará com cinco postulante ao executivo estadual.

Seguindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos e ou coligações com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares. São eles: Alessandro Vieira (PSDB), Fábio Mitidieri (PSD), Niully Campos (PSOL), Rogério Carvalho (PT) e Valmir de Francisquinho (PL).

O último, que lidera a corrida eleitoral no estado, está com a candidatura impugnada, mas conseguiu na justiça o direito de participar de todos os atos de campanha e ter o nome incluído nas urnas.

O debate terá quatro blocos, sendo o 1º e o 3º com perguntas de temas livres e o 2º e o 4º com perguntas sobre temas determinados.