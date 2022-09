Agência Senado O senador Alessandro Vieira é candidato a governador de Sergipe

O senador Alessandro Vieira (PSDB) é o candidato ao governo do Estado de Sergipe com direito a maior fatia do fundo eleitoral. O político tem disponível R$ 5,2 milhões.

Crítico ao modelo, Vieira chegou a entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) como senador contra o aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas.

O segundo candidato com maior repasse é Valmir de Francisquinho (PL), com R$ 3 milhões. Embora a candidatura tenha sido impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Sergipe, o ex-prefeito de Itabaiana teve acesso ao fundo.

Na sequência estão Fábio Mitidieri (PSD), com R$ 2,6 milhões, Rogério Carvalho (PT), com 1,3 milhão, e Niully Campos (PSOL), com 213 mil.