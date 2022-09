Divulgação Alessandro Vieira em ato de campanha em Nossa Senhora do Socorro

O senador Alessandro Vieira (PSDB), que disputa o governo de Sergipe, se declarou pardo no registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação foi divulgada pelo também senador Rogério Carvalho, candidato do PT ao executivo estadual.

Vieira nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas mudou para o Nordeste ainda criança. Ele não tem traços de herança preta, o que causou indignação em outras candidaturas.

"O candidato Alessandro Vieira é pardo?! Foi isso que ele declarou para a justiça eleitoral. Por qual motivo?", disse Carvalho.

No Twitter, o tucano rebateu o adversário, chamando a denúncia de “agonia”. “Eu percebo essa agonia muito grande do Senador Rogerio. Ele tem muita coisa pra explicar e fica tentando criar fatos, histórias."

Por meio da assessoria de imprensa, Vieira se manifestou em nota para a Revista Fórum e afirmou que o senador tem ascendência Guarani.

“Assim como a maioria da população, eu sempre me identifiquei como pardo e tenho muito orgulho de ser fruto dessa mistura de povos que formou nosso País. Minha avó materna falava sempre com muito carinho dos ascendentes Guaranis. Mas não é só uma questão de autodeclaração, as autoridades públicas sempre me reconheceram como pardo, como mostra a ficha da minha primeira carteira de identidade. Mentira tem perna curta e o candidato Rogério segue passando vergonha.”